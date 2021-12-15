灵魂脱离者 (유체이탈자)

导演：尹宰根

编剧：尹宰根

主演：尹启相/朴勇宇/林智妍

类型：动作

片长：108分钟

上映日期：2021年11月24日（韩国）

其他片名：Spiritwalker





剧情概要：

在一场车祸现场中苏醒的男子看到镜子中的自己，竟完全不认得，姓什名谁也毫无记忆。十二小时后，男子再次醒来，发现自己的肉体又是一个陌生人……终于，男子明白自己的肉体每十二个小时便会变换一次。为了寻找真正的自己，他开始调查一切相关人员之间的关联，发现这些人都在寻找一个名叫“姜以安”的人。而最终，他发现“姜以安（尹启相饰）”便是真正的自己。





幕后花絮：

《灵魂脱离者》题材新颖独特，在正式公映前便受邀参加世界各地的电影节，在全球范围内获得了瞩目。尤其是曾投资制作《变形金刚》、《特种部队》系列的好莱坞制片人洛伦佐·迪·博纳文图拉也已确定将翻拍该作。他对该片给予高度赞扬称：“《灵魂脱离者》是近些年最有创意的作品，动作场面也出乎意料地精彩，能够翻拍如此独特的作品，想来便觉得无比兴奋。”另外，该片目前已发行至107个国家和地区，可谓又一部“K-电影”话题之作。