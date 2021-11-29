ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

很久很久以前，在一座深山里住着一户人家，

这家人一共有七个儿子。

七兄弟的父亲在老幺出生不久后就去世了，

母亲一个人辛辛苦苦把他们拉扯大。

后来，七兄弟都健康长大，可以帮母亲做家里和地里的事情了。





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那是一个冬天的夜晚。

老大听到母亲的房门被轻轻推开，

然后听到她经过院子走向大门，

最后打开大门出去了。

老大在母亲的房间里左等右等，

差不多是在凌晨的时候吧，

母亲才小心翼翼地回到房间。

老大看到她的裙摆和袜子都湿漉漉的。





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第二天晚上，母亲又像昨天那样偷偷出了门。

老大悄悄跟在后面。





母亲却好像熟门熟路的样子，大步流星地向着山下村子的方向走去。

在村口前的小溪边，母亲停下了脚步。

她稍微犹豫了一下，便噗通噗通地蹚过了小溪。





走进村子的母亲在一个院子前停了下来。

咦？这不是瓷器匠金大叔的家吗？





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第二天，老大把弟弟们都叫到了一起。

他犹豫良久，才把昨天晚上看到的事情说了出来





“大哥，这是真的吗？不可能。”

“我也挺吃惊的……不过昨天娘看起来真的很开心。

所以咱们为娘搭个小桥怎么样？”





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那天晚上，母亲走到小溪边的时候大吃一惊。

“哇，是谁在这里架了一座桥啊？ 这下鞋不会湿了，太好了！”





从那以后，母亲的鞋袜再也没有湿过。





就这样，七兄弟和母亲相互体贴，

比以前更加相亲相爱了。





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随着时光的流逝，年迈的母亲去世了。

又过了很长时间，七兄弟也都离开了人世。





玉皇大帝知道这七兄弟非常善良和孝顺，于是就按照他们生前的愿望，让他们变成了天上的星星。





那七颗星星挂在北边的天空，排列成一柄勺子的模样。没错，就是北斗七星。

人们在走夜路感到害怕的时候，就会抬头寻找北斗七星，然后找到自己要走的路。