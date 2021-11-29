《漫话国乐》 上灵山注解 / 打令、军乐 / 细灵山

统一新罗时期的著名文人崔致远在一篇文章中写道：

“国有玄妙之道曰风流，

实乃包含三教，

接化群生。”

据说这是关于“风流”一词最古老的记录。由此可知，在古代，所谓的风流与儒教、道教、佛教等外来宗教一道具有教化群众的效果。





随着时光的流逝，后来“风流”泛指亲近自然、风雅潇洒、享受诗画歌舞等高雅文化的行为或享受风流时欣赏的音乐。比如，有人说“那个人懂风流”，意指洒脱放逸、享受艺术之人。





在国乐中，风流一词还有好几个意思，比如按照不同的乐器编制，分为“丝风流”和“竹风流”，前者指以伽倻琴等弦鸣乐器为主的音乐，后者则指以竹制气鸣乐器为主的音乐。古时候，有一种类似社团的空间，叫“风流房”，这是喜欢音乐的书生们聚在一起听音乐的地方，在这里演奏的音乐便称为“风流音乐”，最具代表性的有器乐合奏曲《灵山会相》与歌唱时调诗的歌曲。其中，《灵山会相》是由“上灵山”、“中灵山”、“细灵山”、“念佛”等9曲组成的联曲式器乐曲。

《上灵山注解》 / 笛子-陈允卿





本来《灵山会相》从“上灵山”至“军乐”等9曲的演奏时间长达45-50分钟，表演时通常编排伽倻琴、玄琴、大笒、奚琴、笛子、长鼓等乐器联合演奏，可有时为了凸显伽倻琴、玄琴等音量小的弦鸣乐器，笛子改为音量小的细笛子或添加短箫、洋琴等音色轻柔的乐器，这样以弦鸣乐器为主的形式就叫作“丝风流”。





最具代表性的风流音乐《灵山会相》的特点还有演奏方法非常多样，有时不从头到尾演奏，而只演奏其中一两首乐曲，这时用一种乐器独奏也很完美，尤其演奏节奏缓慢的“上灵山”时，如果演奏家随心所欲地展现自己的实力与技巧，曲名就改为“上灵山注解”。另外，还有以气鸣乐器为主演奏《灵山会相》，叫作“竹风流”。据了解，古代在宫廷里演奏舞蹈音乐时通常表演“竹风流”。不仅如此，《灵山会相》在其他地区也广为流行，与首尔地区不同的是，颇具地方音乐色彩，因此这些地方的《灵山会相》又名“乡制丝风流”。





后来《灵山会相》流传于民间，专门演奏散调或《神房曲》等民间音乐的艺人演奏《灵山会相》便称之为“民间风流”。《灵山会相》本来节奏缓慢、抑制感情，但民间风流形式的《灵山会相》其感情则相对丰富，这也是民间风流的特点。

民间风流音乐《灵山会相》中的“打令”、“军乐” / 伽倻琴-文在淑、大笒-洪钟镇、长鼓-金正洙





据了解，《灵山会相》起初是一首带歌词的佛歌，其歌词只有7个字：灵山会相佛菩萨。相传，释迦牟尼在印度的灵鹫山（又名：灵山）说法时，除了弟子，还有诸大菩萨与龙王、梵天、僧众等数万人围聚，倾听释迦牟尼说法传教，后人给当时的庄严光景取名为“灵山会相佛菩萨”七个字。那么这首佛教音乐何时、又为何发展成风流音乐虽然无从而知，然而可以推测大概起源于朝鲜王朝中期的器乐曲。最初只有“上灵山”一首乐曲，经过变奏后出现了“中灵山”、“细灵山”等乐曲，后来还与民间音乐相结合，发展成9曲接连演奏的大型组合曲。然后《灵山会相》又经过变奏，出现了《弦乐灵山会相》、《管乐灵山会相》、《柳初新之曲》等音乐。难得的是，《灵山会相》延续好几百年的变奏历程如今也依然持续着。

风流音乐《灵山会相》中的“细灵山”/ 奚琴-成宜信等人