美国拜登政府首次对北韩采取制裁措施

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12月10日是“世界人权日”。当天，美国财政部海外资产控制办公室公布将北韩、中国、缅甸、俄罗斯、孟加拉国等国侵犯人权的10个机构及15名个人列入制裁名单。今年9月，拜登政府宣布将对北韩旅行禁令延长一年，11月决定仍将北韩列为宗教自由特别忧虑对象国，但这只是延长和延续前政府的措施，而此次是拜登政府首次独自采取的制裁措施。





对北韩制裁分联合国层面的制裁和个别国家层面的制裁，拜登政府此次采取的是美国国家层面的制裁措施。美国国家层面的制裁有基于总统行政命令的制裁和国会议决的制裁，而美国财政部此次公布的是基于总统行政命令的经济制裁。引人瞩目的是，此次制裁与研发核导无关，是与人权相关的制裁。一直以来，拜登政府表示有意同北韩举行对话，并为重启美北对话作出努力，但是北韩却对举行对话持消极态度，因此拜登政府以这种间接的方式迫使北韩回到对话桌前，但不知北韩会不会作出正面回应。





在美国财政部此次公布的制裁名单中包括北韩中央检察所、国防相李永吉以及4.26儿童电影制片厂。北韩国防相李永吉曾任社会安全相。社会安全省和政治保卫部是北韩两大公安统治机关，社会安全省负责对民众和社会进行管控，因严重侵犯人权而被列入制裁名单。中央检察所作为北韩最高检察机关，通过政治施压等方式持续打压人权。4.26儿童电影制片厂是制作动画的地方，但是严重侵害人权，并非法外派劳务人员赚取外汇。总之，被列入美国财政部制裁名单的都是与侵犯人权有关的机构和个人。





2016年7月，美国首次以侵犯人权为由对北韩采取制裁，且将北韩最高最领导人金正恩列入制裁名单而引起轩然大波。2016年7月，北韩国务委员会委员长金正恩等15名个人和8个机构被列入美国财政部制裁名单，2017年1月将北韩劳动党宣传鼓动部副部长金与正等7名个人和2个机构、同年10月将劳动相郑永秀列入制裁名单，2018年又将北韩劳动党中央委员会副委员长兼组织指导部部长崔龙海和国家保卫相郑京择、宣传鼓动部部长朴光浩列入了制裁名单。2018年是推进韩半岛和平进程的时期，但是美国仍对北韩采取人权层面的制裁措施，迫使北韩在无核化问题上作出让步。由于美国此举对金正恩委员长的形象造成严重损害，北韩对此作出强烈反驳，但是没有持续提及这一问题。这反映出北韩对此问题感到极大困扰。





被列入美国制裁对象的个人不得入境美国，且其在美国国内的资产被冻结，并禁止与美国的银行或企业进行交易。但是金正恩、金与正、崔龙海等北韩人士从未以个人名义在美国银行开设账户或进行金融交易，也不会私自访问美国，因此美国此举可说是形式上的制裁而已。





另外，当地时间12月6日，美国以中国严重侵犯新疆维吾尔族人权为由，宣布对北京冬奥会进行外交抵制而加剧美中紧张形势。除美国外，澳大利亚、英国、加拿大等国家也相继宣布只派运动员参赛，不派官方代表团出席开闭幕式，加入了外交抵制北京冬奥会的行列。而这种变化的国际形势将给韩国政府推进的《终战宣言》带来相当的负面影响。目前的国际形势不利于推进《终战宣言》。目前，中国表示支持推进《终战宣言》，但因美中紧张升温而处于停滞状态。由于美国和中国都以本国的利益为重，因此韩国政府必须做出战略判断和战略抉择，在美中两国的支持下，早日签署《终战宣言》。





北韩将今年称为制定国家经济发展新五年规划的“胜利之年”，因此执政第十年的北韩国务委员会委员长金正恩将如何摆脱当前的经济危机，成为国际社会关注的焦点。