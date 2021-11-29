ⓒ KBS

韩民族传统摔跤是韩国固有的民俗游戏，也是一项体育运动。但是韩半岛分裂70多年后，韩国和北韩的民俗摔跤出现了一些变化。尽管如此，南北韩共同申遗成功，韩民族传统摔跤被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。





南北韩于2014年7月首次讨论传统摔跤申遗事宜。当时，在蒙古国首都乌兰巴托举行的东北亚保护非物质文化遗产次区域会议上，南北韩就传统摔跤的共同申遗问题交换了意见。但是2015年3月北韩单独申遗，韩国于2016年3月也向联合国教科文组织提出了申请。2018年10月，韩国总统文在寅对法国进行国事访问时，与时任联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱就南北韩共同申遗进行了讨论。之后，联合国教科文组织派遣特使前往平壤，以推进南北韩共同申遗事宜。联合国教科文组织认为，南北韩传统摔跤在竞技方式和比赛术语等方面虽然存在一些差异，但是在社会与文化层面具有共同性，二者实为同一遗产，且24个成员国一致决定将韩民族传统摔跤列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。联合国教科文组织称，这是为韩半岛和平与和谐做出的决定，因此可以说具有与众不同的意义。





韩民族传统摔跤以一对一的擂台赛形式进行，参赛者腰间和大腿系有带子，两人相互抓住对方的带子使用技巧和力量将对方摔倒，将对手推出场外不算胜利，只能重新开始，必须将对手先摔倒在地才算获胜。





提起韩民族传统摔跤，我们最常联想到的是朝鲜王朝时代著名画家金弘道的画集《檀园风俗图帖》中的摔跤场面，而韩国最早的摔跤图出现在高句丽角抵塚的壁画上。





韩国有很多著名的传统摔跤选手，有些学校设有传统摔跤部，致力于培养优秀的摔跤选手。在北韩，传统摔跤的人气也很旺，并在端午节、中秋节等传统节日举行摔跤大会。2013年，北韩将传统摔跤列入其《国家非物质文化遗产名录》，并制定相关规定等，致力于保护和传承发展传统摔跤，还在端午节、中秋节等传统节日举行传统摔跤大会。北韩的传统摔跤大会有一般居民和企业所劳动者参加的“民俗摔跤比赛”和选手们参加的“较量技艺比赛”。如同韩国“天下壮士民俗摔跤大会”一般，北韩在每年中秋节之际举行“大黄牛奖全国民俗摔跤大会”，并介绍获得冠军的选手及其居住的地名。





除南北韩外，中国、蒙古国、日本、越南等许多国家也有传承的传统摔跤，但是唯有韩民族传统摔跤在选手腰间和大腿系有带子，双方相对弯腰，双手分别抓紧对方的腰带和系在大腿上的带子站立后进行较量。





在韩半岛分裂70多年后的今天，南北韩传统摔跤在技术、术语、体重级别、比赛场地等形式方面出现些许差异，大会运作与比赛方式也是如此。由于南北韩传统摔跤被共同列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》，大体上具有相似性和共同性，且被视为同一遗产，不过仍有几点不同之处。首先，韩国的传统摔跤比赛在沙地上进行，但是北韩在垫子上进行。第二，韩国传统摔跤选手在比赛时不穿上衣，但是北韩选手穿着上衣。此外，韩国的比赛方式是双方相对弯腰，双手分别抓紧对方的腰带和系在大腿上的带子站立后进行较量，但是北韩在站立状态下抓着对方的腰带和系在大腿上的带子进行较量。





不论如何，由于南北韩都在传统节日举行摔跤大会，传承发展韩民族传统体育运动，我们希望南北韩尽快制定统一规则，为使韩民族传统摔跤成为广受全人类欢迎的体育项目作出共同努力。