导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：唐甜甜（自由职业 中国传统乐器琵琶乐手）





随着全球世界化的深入，有很多来自中国的才男才女身居海外，以自己的才能和热情自愿地担负起了文化外交官。今天有请在韩中国琵琶手唐甜甜为大家介绍一下她是如何用一把琵琶弹遍韩国的故事。









南：甜甜老师，请跟我们的听友们打个招呼好吗？

唐：大家好，我是来自有“歌的海洋”之称的中国广西壮族自治区，我本人是瑶族，我的家乡被誉为“歌飞天下”的地方。来到韩国定居应该说是一种缘分，我先生是韩国人，所以来到韩国定居，日常生活大多数时间是和家人一起，然后就是做一些与琵琶演奏相关的活动。









南：近期看到你参加了韩国的演出, 能介绍一下吗?

唐：这一次我参加MAMF多元文化音乐节，和韩国的音乐家共同演绎中韩的经典名曲，配合很默契。我个人觉得在文化交流上，语言或许是障碍，但音乐肯定是相通的，音乐能让不同民族的人增进了解。 我接触到的韩国音乐家和韩国民众对琵琶非常感兴趣。这次演出的时候我用到了两把琴，一把是咱们中国现代的琵琶，还有一把仿唐代的五弦琵琶，他们觉得很好奇和新鲜。音乐是很特殊的东西，没有年龄没有时间和空间的界限，音乐有各种各样的形式，比如说南美的TANGO，美国的JAZZ，非洲的鼓，包括这次一起演出的韩国“四物打击乐”一打起来，我们在后台等待的时候就会跟着跳、跟着摇摆起来，这是人类共通的语言，完全不受地域的限制。









南：你们的家人怎样看待中国国乐?

唐：我从小学习音乐应该是基于家人对我的影响，我的父亲是中国一级作曲也是广西民族大学的教授，我的母亲是广西音乐学院的琵琶教授，所以我从小就开始学习钢琴，八、九岁的时候开始跟我母亲学习琵琶。在广西音乐学院主修了作曲，毕业之后又去了新西兰进修。所以在学习道路上，父母给予我很大的支持和鼓励。

到了韩国以后，家人们也给了我很多帮助，我公公是韩国美术字画艺术家，我先生是在中国上海留学，也很喜欢中国文化。平时我在家里练琵琶练钢琴，我的儿子都会围着我问东问西，在家里听我练琴练多了，也能经常哼个茉莉花和浏阳河什么的中国民谣小曲，家人们现在都成为了我最忠实的第一听众。









南：韩国也有国乐, 韩国人很爱自己的国乐, 而且近来很多年轻人热衷国乐, 你怎么看呢?

唐：我看到韩国很多流行音乐电子音乐都用到传统音乐元素。我特别希望有韩国的歌手或者是音乐制作人或者作曲家能了解和欣赏琵琶，让琵琶也加入到韩国音乐的创作中。我也弹过RAP还有HIPHOP这类风格的音乐都是可以驾驭的，如果有这样的机会的话一定要联系我，我非常愿意加入。









南：今后目标是什么?

唐：我觉得我们这一代的演奏者，除了继承传统以外，还要有创新的东西，这个时代需要对传统音乐的创新和再创造，创作或者演绎出能够被更多人接受的作品。我也希望探索与其他艺术形式的合作，尤其是与中韩两国艺术家们的合作，用我的琵琶讲好中国故事，让更多的韩国朋友了解中国音乐文化。

（图片来自嘉宾）



