《南北基本协议书》签署30周年

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13日，规定南北关系基本原则的《南北基本协议书》签署满30周年。虽然目前南北关系仍未能摆脱僵局，但《基本协议书》依然是南北关系的基本精神。





1991年12月13日，南北第五次高级别会谈在首尔举行。韩国首席代表、时任国务总理郑元植与北韩代表团团长、时任政务院总理延亨默签署《南北基本协议书》。这份历史性文件的正式名称是《关于南北和解、互不侵犯与合作交流协议书》。





协议书分4个章节、25个条款，对南北关系的基本框架进行了规定。序言开头宣布“南北互相承认并尊重对方的体制”。4个章节的具体内容分别为南北和解、互不侵犯、交流合作、修改与生效。





此外，双方还签署了旨在履行韩半岛无核化共同宣言以及南北和解、互不侵犯、交流合作的附属协议书，使《基本协议书》具备了具体、可实践的性质。2000年第一次南北首脑会谈等南北关系重要进展正是在《基本协议书》的基础上取得的。





《南北基本协议书》是南北历史上首次正式互相承认对方的体制，意义十分重大。此前，南北互相将对方定性为“敌人”。《基本协议书》的签署使双方得以通过交流合作实现共同发展，进而为渐进式统一奠定基础。





当时南北关系之所以能够迎来转机，主要是因为国际秩序急剧变化，使南北双方的观点发生了转变。在全球范围内，前苏联和东欧共产主义国家崩溃，冷战秩序也开始瓦解。在韩国国内，时任总统卢泰愚积极推进北方政策，与曾为“敌对国家”的前苏联、中国等国家建交，超越理念、互相开放。同时，卢泰愚发布了基于“民族共同体统一方案”的《7.7宣言》，宣布北韩并非敌人，而是需要包容的和平与统一的伙伴。此后，南北启动高级别会谈，并在15个月后取得了阐明南北实现共同繁荣、走向统一精神的《基本协议书》这一重要成果。





不过，此后南北关系仍经历了多次起伏。1993年即《基本协议书》签署两年后，北韩退出《不扩散核武器条约》，导致南北关系陷入僵局，《基本协议书》沦为一纸空文。1998年金大中政府成立后，离散家属团聚活动成功举办。2000年，南北首脑会谈在平壤举行，南北关系由此进入了新局面。北韩金正恩政权建立后，曾试图通过与美国举行首脑会谈来解决北韩核问题，不过后来双方未能达成一致，致使南北、美北关系均陷入僵局。