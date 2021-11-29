文在寅澳大利亚之行成果丰硕 韩获1万亿韩元军工出口订单

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韩国总统文在寅结束对澳大利亚为期四天的国事访问，于15日回国。此次访问成果丰硕，韩国获得了1万亿韩元的K-9自行火炮出口订单，两国还决定加强在军工产业、核心矿物供应链等领域的合作。





不过也有分析指出，澳大利亚正积极参与AUKUS、外交抵制北京冬奥会等美国发起的对中国施压行动，这对韩国构成了一定压力，也使韩国在美中之间的平衡外交面临考验。





此行是韩国总统时隔12年对澳大利亚进行国事访问。文在寅是澳大利亚在新冠疫情暴发后邀请的首位外国首脑，因此这次访问对两国的意义均十分重大。





文在寅13日在澳大利亚首都堪培拉与澳大利亚总理莫里森举行首脑会谈，探讨增进两国合作的方案。14日，文在寅在悉尼与澳大利亚经济界人士举行恳谈会，主题为开展合作、构建稳定的核心矿物供应链。





两国以首脑会谈为契机，签署了向澳大利亚陆军供应K-9自行火炮的出口合同，这也是此行的最大成果。这笔订单包括30门K-9自行火炮和15辆K-10弹药运输装甲车，其中K-9自行火炮的购买金额高达1.09万亿韩元。





澳大利亚近期积极参与美国主导的对中国施压行动，与中国的矛盾日渐激化。不仅如此，澳大利亚还积极发挥作为亚太地区国家的作用，对来自中国、北韩的安全威胁十分敏感，因此正加快提升国防力量。进口K-9自行火炮可以说是澳大利亚安全和国防政策的一环。





K-9自行火炮在韩国研发、2000年投入部署，重45吨，最高时速为60公里、最远射程为40公里，紧急射击时可在15秒内连射三次，连续射击时在1小时内可做到每分钟发射两到三次。K-9自行火炮的性能优越，购买价格和部署费用则相对低廉，目前已在土耳其、波兰、芬兰、爱沙尼亚、印度、挪威部署有约700门。澳大利亚将成为全球第八个部署K-9自行火炮的国家。韩国还正推进与埃及签署购买合同。





此外，两国商定在自然资源方面展开合作。澳大利亚是自然资源富国，拥有高品质煤炭和各类稀土，是韩国重要的合作伙伴。在不久前的车用尿素短缺事件中，韩国就获得了澳大利亚的帮助。





两国此次签署了“核心矿物供应链合作”、“碳中和技术执行计划和清洁氢经济合作”共两项谅解备忘录。在核心矿物方面，两国将通过政府、企业、研究机构和金融机构参与的工作小组，在矿物开采、生产等领域加强共同投资、挖掘研发项目。碳中和相关谅解备忘录的主要内容为推动民官联合项目，加强在碳中和核心技术商用化、清洁氢经济发展方面的全过程合作，以实现碳中和。