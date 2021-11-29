韩暂停分阶段恢复日常模式 加强保持社会距离措施

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受新冠疫情再次扩散的影响，韩国分阶段恢复日常生活模式在启动45天后宣告暂停，保持社会距离措施重新得到加强。韩国国务总理金富谦16日上午在政府首尔办公大楼主持召开新冠疫情中央灾难安全对策本部会议，并在会上公布了保持社会距离调整方案。





本次方案从18日起实施，主要内容为大众设施营业时间不得超过晚9时-10时、全国私人聚会人数上限下调至4人。此前，私人聚会人数上限为首都圈6人、非首都圈8人，除娱乐场所以外的所有大众设施营业时间不受限。根据新方案，若在餐厅、咖啡厅聚会，完成新冠疫苗接种者最多允许4人，未接种者仅允许1人就餐，超过1人则仅可使用打包或外卖服务。营业时间限制根据口罩佩戴情况、可否就餐等标准有所不同。感染风险较高的娱乐场所等一类设施和餐厅、咖啡厅等二类设施仅允许营业至晚9时，电影院、演出设施、网吧等可营业至晚10时。青少年考试补习班则不受限。另外，大规模活动和集会的人数上限下调，超过一定规模的展示会、博览会、国际会议等活动也适用防疫通行证。





目前韩国疫情形势严峻，为防止医疗体系崩溃，政府不得不采取加强保持社会距离的措施。韩国单日新增确诊病例从分阶段恢复日常生活模式启动之初的2000多例猛增至目前的7000多例。本月12-15日日均新增6448例本地感染病例，是11月第一周恢复日常生活模式启动之初的三倍。与此同时，60岁及以上人群的确诊病例和突破性感染病例持续增多，接种率较低的12-15岁人群的感染病例数也不断上升。更令人担忧的是危重患者和死亡人数的大幅增长。12-15日危重患者日均达910人，是11月第一周的2.5倍。首都圈重症患者病床启用率已超过86%，江原道、忠清北道、大田等首都圈以外地区的病床也急剧减少，全国医疗体系面临崩溃风险。





本次调整方案的实施时间为12月18日至明年1月2日，政府将于年底对防疫状况进行重新评估。中央防疫对策本部长郑银敬警告称，若疫情持续恶化，单日新增病例有可能在12月达到1万例、明年1月突破2万例。不过郑银敬也表示，若今后随着疫苗接种率的提高，危重患者和确诊病例数减少，疫情恢复到可控水平之内，那么将考虑放宽防疫措施或重新启动恢复日常生活模式。





另外，金富谦表示，将为因营业时间受限而蒙受损失的小工商户提供更多补偿。