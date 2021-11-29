NCT《Universe》夺全球三十个地区iTunes专辑榜冠军

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NCT本月14日发行第三张正规专辑《Universe》全员集结回归。

此次新专辑共有两首主打歌，分别为《Beautiful》和《Universe(Let's Play Ball)》，另外还包括NCT 127、NCT DREAM以及WayV各一首新歌。值得一提的是，《Beautiful》是NCT共二十一名成员共同演唱的歌曲，演唱者命名为“NCT 2021”。歌曲旋律轻快，歌词也充满了希望，部分成员也参与了说唱部分的创作。

NCT及各小分队之前的专辑均成为销量神话，而新专辑《Universe》也依旧大卖，仅预售阶段便售出超过一百七十万张。专辑一经发售，便立刻登顶巴西、日本、泰国、台湾等全球三十个地区的iTunes“TOP专辑销量榜”，在中国QQ音乐中的销售额更是超过百万人民币，同时也横扫该音乐平台旗下多个专辑、歌曲榜单冠军。

另外，NCT与17日在“2021 KBS歌谣大祝祭”的舞台中，为歌迷献上了主打歌之一《Universe(Let's Play Ball)》的现场舞台。