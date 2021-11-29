TWICE世界巡演门票秒光 确定加场

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TWICE第四轮世界巡演美国五个城市的演唱会门票销售已经开启，便瞬间售罄，为答谢歌迷热情，已决定加开两场。

此次巡演的美国行程为明年2月16日至26日期间，在美国洛杉矶、奥克兰、沃斯堡、亚特兰大、纽约五座城市举行。加开的场次为2月15日洛杉矶和2月27日纽约各一场。其他国家和城市的演唱会日程也将于日后公开。不过，本月24日至26日的首尔演唱会，因疫情原因宣布临时取消。

TWICE在全球的人气持续上升，最新专辑《Formula of Love：O+T=<3》截止本周已连续四周进入Billboard主榜单“Billboard 200”，排名第六十六位。该专辑在预售阶段便大卖超过七十万张，首周销量也高达三十一万余张，打破了前作《Taste of Love》二十七万张的记录。同时，主打歌《SCIENTIST》也在国内外各音源榜单中成绩不俗，MV更是在公开仅一个月后便达到了六千万播放量，另一首作品《Alcohol-Free》MV的播放量也在不久前突破两亿次。