韩国的碳排放政策与措施

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韩国因火力发电、汽车尾气排放以及产业排污等诸多原因，温室气体排放量也较大。





随着气候危机日益严峻，根据2015年签署的《巴黎协定》，缔约国达成协议，截至2100年，努力将全球平均气温较前工业化时期的上升幅度限制在1.5摄氏度以内。为此，缔约国必须每五年设定一次国家自主贡献目标，并接受检查和评估。





韩国政府也认识到管控碳排放已迫在眉睫，是国家的当务之急，因此实施一系列的相关措施。以汽车为例，韩国作为汽车大国，有严格的汽车尾气规定。除了通过新车检查、精密检查、改造检查等多样的检查测量尾气排放量外，还按照车型、车龄、营业性用车，规定每半年至五年接受一次定期检查。如果超过检查时间，将被处以2-30万韩元的罚款。自家车通常每两年接受一次定期检查。





今年9月，国会通过相关法案，韩国成为世界上第14个立法制定碳中和法案的国家。该法案要求政府截至2030年将温室气体排放量较2018年减少35%或更多。10月，政府还进一步决定将2030年的温室气体减排国家自主贡献目标从原先的26.3%上调至40%，并截至2050年实现“碳中和”，韩国成为东亚地区首个宣布实现“净零碳排放”的国家。为了将碳排放降至最低水平，截至2050年将全面停止燃煤发电。





此次政府的新方案综合考虑了气候危机的严峻性以及作为国际社会一员的责任，政府计划今后将在能源转换、工业、建筑、运输、农畜水产等所有排放温室气体的领域尽最大努力减排，为此将动用一切减排手段与方法。首先，截至2030年，将年均温室气体排放量从2018年的7.27亿吨减少至4.36亿吨，将新能源和可再生能源比例提升至30%。在工业领域，钢铁、石化、水泥等温室气体主要排放行业将使用转换原材料和燃料。建筑领域将使用提高能源效率、智能管理能源等方法。运输领域将通过推广环保汽车来减排。