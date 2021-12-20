《吃货与大胡子》Rain回应柾国Ins“胡子哥！咱去抓鲍鱼！”

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防弹少年团“黄金忙内”柾国对Rain(郑智薰)在奈飞新综艺《吃货与大胡子》中亲手调制的美食很感兴趣，并在SNS发帖，引发粉丝热议。





近日，柾国在Ins账号发帖称：“酒蒸鲍鱼，请你也给我做吧……”，与帖子一道还上传了奈飞新综艺《吃货与大胡子》的片段。接下来柾国又在Ins发帖称：“酒蒸鲍鱼……我也好想次（吃的撒娇语气）……”表示自己半夜看节目看的眼馋了。





《吃货与大胡子》是11日奈飞推出的一档摩托车公路旅行综艺，“吃货”Rain(郑智薰)与“大胡子”卢洪哲骑着两人心爱的摩托车走遍全国体验美食与旅行的乐趣。在近期节目中，Rain亲手调制从厨师那里学会的酒蒸鲍鱼给李尚顺、李孝利夫妇品尝，吸引了众人的目光。





Rain看到柾国的帖子后，立即在自己的Ins发帖称：“胡子也可以蒸给你吃。胡子哥！咱们抓鲍鱼去吧！”





对此，网友们也纷纷留言表示：“希望借此机会能一睹Rain与柾国的吃播”、“给柾国吃酒蒸鲍鱼，Rain你一定会100%满意的，因为柾国是货真价实的吃货呀”、“半夜看饿了，还撒娇自己也想吃，好可爱啊”等等。