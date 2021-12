TOMORROW X TOGETHER歌曲登顶美公告牌“2021年最佳K-POP歌曲”

ⓒ Big Hit Music

人气男团TOMORROW X TOGETHER (以下简称TXT)热曲《0X1=LOVESONG(I Know I Love You)》称霸公告牌评选的“2021年最佳K-POP歌曲”。





近日,公告牌通过官网公布了评论家评选的“年度25首最佳K-POP歌曲”(25 Best K-Pop Songs of 2021: Critics’ Picks)榜单,TXT凭借今年5月发行的正规2辑《The Chaos Chapter: FREEZE》主打曲《0X1=LOVESONG(I Know I Love You)》 位居榜首。





公告牌介绍称:“TXT作为Z世代的代言人,通过《0X1=LOVESONG(I Know I Love You)》将以往粉丝们熟悉的曲调与饶舌回归流行朋克风格,以沉重的打击乐、迄今最粗糙的声音,加之女歌手Seori为歌曲增添了女性的观点,虽说与今年推出的K-POP歌曲不太一样,然而与世界歌坛的音乐相吻合。而且这是一首情歌,却表现出内心挣扎等不安的情绪,讲述了我们的这个时代。”





公告牌还评价道:“TXT随着积累资历与经验,经常为不怕挑战、易受创伤、坦露真情的Z世代发声。《0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. Seori》刚好讲述了很多年轻一代的感情与TXT为他们的发声。