研发独居老人看护机器人——韩国“Wonderful Platform”公司

ⓒ Wonderful Platform

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Wonderful Platform”公司，这是一家研发人工智能看护机器人的企业。让我们先来听一听公司副社长黄圣泽（音,황성택）的介绍。





韩国独居老人的数量每年都在快速增多。65岁以上独居老人从2017年的135万余名增至今年的167万余名，4年间的增幅高达24%。独居老人孤独死人数也在去年达到了1385人，是2017年的1.7倍。独自度过晚年的人越来越多，相关政策却并不到位。





看护机器人Dasom正是为了弥补这一空缺而诞生的。Wonderful Platform的具承烨（音，구승엽）代表考虑到独自在天安生活的岳母而研发了Dasom。独居老人往往从早到晚开着电视，仿佛与电视机中的人物对话似地自言自语，这为具承烨提供了研发灵感。不同于会预报天气、播放音乐的人工智能音箱，Dasom属于陪伴型机器人，它会根据用户的语音指示给家人打电话，也能够进行视频通话。Dasom会播放用户想看的视频、教做健身操，并阅读《圣经》、佛经的章节。这款机器人还能够帮助老人有规律地生活，提醒他们服药和吃饭时间，并将这些数据发送给家人。不过最令人眼前一亮的功能莫过于能够抚慰独居老人孤独之情的陪聊功能。





目前，Dasom通过56个地方自治团体和保健所向约3000名独居老人提供服务。在新冠疫情长期化、上门看护服务空缺的情况下，Dasom还解决了疫情导致的福利死角问题。种种成果使Wonderful Platform于今年7月被评选为“月度韩版新政案例”。疫情带动了对无接触看护服务的需求，需要Dasom的地方也越来越多，发展障碍儿童家庭的需求就很大，为此，Wonderful Platform计划在机器人上搭载增进社交性、改善认知障碍的内容，提供有针对性的看护服务。为了使人们能够享受到更丰富、更便利的功能，公司坚持进行技术研发。





目前Wonderful Platform以公司名义注册的技术专利达到69项、约80%的员工是专业研究人员，这使得公司的销售额在疫情之中仍保持大幅增长。由于老龄化并非韩国独有的问题，Wonderful Platform还计划进军海外市场。目前，公司已在美国建立法人，积极攻占当地市场。公司还计划与在日本、香港的据点公司合作，开拓全球市场。





人工智能和机器人对不少人来说仍是难懂晦涩的概念，但是有企业正用冰冷的技术打造温暖的世界。Dasom在韩语中意为“爱”，Wonderful Platform梦想着打造一个通过爱之机器人连接家人的平台。希望通过这家企业，人们能够跨越时间和空间，感受到家人的温暖。