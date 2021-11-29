韩国澳大利亚建交60周年 加强关键矿产和军工业合作

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今年是韩国与澳大利亚建交60周年。两国于2014年签署自贸协定，将经济合作提升到一个新水平，最近两国决定进一步加强合作。上周文在寅总统访问澳大利亚之际，韩国与澳大利亚决定将两国关系提升为“全面战略伙伴关系”，并加强在经济领域的合作。不过也有分析指出，此次访问再次凸显了摆在韩国面前的平衡外交问题，即如何在美中之间追求利益最大化，同时不偏向任何一方。今天我们邀请到了经济评论家郑哲镇（音，정철진），与他一起了解具体情况。





这次访问的重点可以说是关键矿产和能源。澳大利亚是资源富国，目前韩国对中国的矿物、资源依赖度过高。不久前的车用尿素短缺就是因为韩国对中国的依赖度高达95%以上所导致的，当时是澳大利亚向韩国伸出了援手。另外，澳大利亚在铁矿石、煤炭、液化天然气等方面均排名世界前列，食材、羊毛等资源也很丰富。韩国是技术出口强国，因此与资源强国展开合作十分重要。新冠疫情之后，全球供应链逐渐崩溃，假如通胀时代来临，资源被用作政治筹码的现象会越来越常见，从这一点来说，确保关键矿产和资源的供应非常重要。





根据国际能源署的预测，为实现《巴黎气候协定》提出的将地球平均气温上升幅度控制在远低于2摄氏度的目标，清洁能源技术将得到普及，这将使对矿物的需求于2040年增长至2020年的4倍。对金属矿物需求的增长将尤其明显，电动汽车电池的原材料锂将增长至42倍、石墨25倍、钴21倍、镍19倍。韩国正重点培育电动汽车、二次电池等未来增长动力产业，对企业和国家的未来战略而言，确保关键矿产的稳定供应源、应对未来需求的骤增可谓至关重要。澳大利亚是传统的能源和资源富国，也是镍、锂、稀土等关键矿产资源的主要保有国和生产国。该国政府于2019年、2020年先后提出“关键矿产战略”和“制造业现代化战略”，重点培育关键矿产相关产业。在这一背景下，两国加强供应链合作可以说是双赢策略，韩国与澳大利亚缔结氢能合作伙伴关系也是出于同样的考量。





澳大利亚正在发展从煤炭和天然气中提取蓝氢的技术，这被称为碳捕获技术，也就是继续使用煤炭等资源，但是捕获从中排放的温室气体。澳大利亚计划通过相关技术到2050年成为全球最大氢能出口国。韩国目前也将氢经济视作未来增长动力。澳大利亚擅长碳捕获技术和氢能生产，但是氢能管道输送是韩国的强项，两国在该领域有着利益一致的部分。





此次访问在军工产业领域也收获了巨大成果，两国签署了韩国K9自行火炮出口合同。去年9月，澳大利亚政府将K9选为该国陆军现代化计划“陆地（Land）8116”自行火炮项目的唯一候选武器。今后澳大利亚陆军将以当地生产的方式引入30门K9自行火炮、15辆K10弹药运输装甲车。合同规模最高超过1万亿韩元，是K9自行火炮有史以来最大的一笔出口订单。韩国也由此成为首个向澳大利亚出口主要武器体系的亚洲国家。





澳大利亚是“五眼联盟”的成员国之一，“五眼联盟”成员国是美国最亲密的盟友，互相交流机密情报。选择进口一个国家的武器，代表着完全信任这个国家。从这个意义上来说，“五眼联盟”成员国之一的澳大利亚使用韩国武器，意味着对于“五眼联盟”而言，韩国是可以共组团队的国家。





这是K9自行火炮第七次出口、进入今年以来的第三次出口。此前购买K9的国家也纷纷要求签署追加合同。K9自行火炮于2001年最先出口至土耳其，此后又出口到波兰、印度、芬兰、挪威、爱沙尼亚，总计出口600余门。包括韩国在内，目前全球共部署有1700余门。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，K9自行火炮占据了2000年-2017年全球自行火炮出口市场的48%。优越的性能是K9自行火炮大受欢迎的秘诀，无论是多山地形，还是平原、雪原、密林、甚至沙漠，K9都能够展开作战。且一门K9的价格仅为40多亿韩元，远远低于接近100亿韩元的德国自行火炮。随着韩国军工产业的全球地位提高，有预测认为，以此次K9自行火炮为始，今后澳大利亚还有望购买“红背蜘蛛”步兵战车，两国在军工产业的合作将得到加强。韩国企业也以此次首脑会谈为契机，展开了与澳大利亚有关的活动。浦项制铁国际公司收购了澳大利亚一家天然气企业，斗山重工和美国子公司斗山GridTech共同承包了约1100亿韩元的储能系统项目。





此外，澳大利亚重申对韩半岛和平进程的支持不变是此次访问的又一项成果。不过文在寅总统的澳大利亚之行也引起了一些忧虑。目前澳大利亚与中国关系紧张，访问澳大利亚有可能被解读为在外交上参与美国主导的对中国牵制阵营。





澳大利亚与中国的关系急剧恶化，还与美国、加拿大、英国等一起外交抵制北京冬奥会。韩国与澳大利亚是盟友，但在经济上又与中国关系密切，而且中国对韩半岛和平进程、《终战宣言》也十分重要，这意味着我们需要思考平衡外交。





韩国与澳大利亚长期保持友好关系。澳大利亚作为联合国军的一员参与了6.25韩国战争。1961年正式建交后，两国在60年的频繁交流中建立起了深厚友谊。当前全球经济形势严峻，希望韩国与澳大利亚通过更加密切的两国关系提升竞争力，携手渡过危机。