三星电子斥资170亿美元在美国得州泰勒修建半导体代工厂
2021-11-29
#明星档案 l 2021-12-21
职业：演员
出生日期：2001年7月31日
出生地：京畿道城南
身高：163cm
血型：O型
学历：汉阳大学话剧电影学
卢正义是一位00后演员，年纪虽小，但却有着极为扎实的演技。她2010年参演电视剧《神的测验》，当时饰演剧中人物的童年时期，极高的表演天分让更多的剧组留意到她，之后也以童星身份参演了多部剧集，并成为了家喻户晓的童星模特。2014年，卢正义接下了首部主演作品——电视剧《被雷击中的文具店2》，虽是青少年电视剧，但她也为角色而专门学习拳击，并改变说话语气和行为习惯，表现出了对表演的极度热爱。正是在每一部戏中的投入演出让卢正义积累了丰富的表演经历，成为了一名塑造性极强的年轻演员。
主要代表作：
·电视剧：
《Dear.M》（2021）
《那年我们》（2021）
《再次十八岁》（2020）
《一切都在那里》（2020）
《伟大的Show》（2019）
《KILL IT》（2019）
《名不虚传》（2017）
《狱中花》（2016）
《皮诺曹》（2014）
·电影
《我死去的那天》（2020）
《Hitchhike》（2019）
《少女的世界》（2018）
《侦探洪吉童：消失的村庄》（2016）
《手机》（2015）
《我是爸爸》（2011）
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