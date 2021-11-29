ⓒ jeongeuiyam instagram

职业：演员

出生日期：2001年7月31日

出生地：京畿道城南

身高：163cm

血型：O型

学历：汉阳大学话剧电影学





卢正义是一位00后演员，年纪虽小，但却有着极为扎实的演技。她2010年参演电视剧《神的测验》，当时饰演剧中人物的童年时期，极高的表演天分让更多的剧组留意到她，之后也以童星身份参演了多部剧集，并成为了家喻户晓的童星模特。2014年，卢正义接下了首部主演作品——电视剧《被雷击中的文具店2》，虽是青少年电视剧，但她也为角色而专门学习拳击，并改变说话语气和行为习惯，表现出了对表演的极度热爱。正是在每一部戏中的投入演出让卢正义积累了丰富的表演经历，成为了一名塑造性极强的年轻演员。





主要代表作：

·电视剧：

《Dear.M》（2021）

《那年我们》（2021）

《再次十八岁》（2020）

《一切都在那里》（2020）

《伟大的Show》（2019）

《KILL IT》（2019）

《名不虚传》（2017）

《狱中花》（2016）

《皮诺曹》（2014）

·电影

《我死去的那天》（2020）

《Hitchhike》（2019）

《少女的世界》（2018）

《侦探洪吉童：消失的村庄》（2016）

《手机》（2015）

《我是爸爸》（2011）