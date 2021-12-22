导演：朴大民

主演：朴素丹/宋清晨/金义城/郑贤俊

类型：动作/犯罪

片长：108分钟

上映日期：2022年1月12日（韩国）

其他片名：特快专递/极速快递





剧情概要：

驾驶技术超一流的张银河（朴素丹饰）是一位特殊的快递车手，一句话概括她经手的快递业务：邮局无法邮寄的物品她均可负责送货。然而一次送货事故让她卷入了一场罪恶风波。棘手的货物和来历不明的300亿让她成为黑白两道追杀的目标。





幕后花絮：

《特送》在公映前正式受邀在第51届鹿特丹国际电影节展映。鹿特丹电影节给予了该片极高的评价，认为是一部“有趣、愉快又充满紧张感的立体化作品”，朴素丹的演技也备受电影节组委会的认可。但遗憾的是，女主角朴素丹在电影上映前进行了甲状腺乳头癌治疗手术，因此不得不缺席电影的宣传活动。另外，影片发行方还和相关方面进行合作，发行了电影《特送》的NFT（非同质化代币），此举也进一步促进了韩国电影产业与虚拟货币的融合，将对今后内容产业IP与NFT的结合产生积极影响。