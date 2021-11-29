《漫话国乐》 红鼻子驯鹿鲁道夫 / 平安夜、下雪了、铃儿响叮当 / Kumbaya

每年圣诞节来临之际，很多小朋友都相信圣诞老人会拉着满载礼物的雪橇，悄悄地送礼物来。家长们也不忘提醒子女圣诞老人不会送礼物给那些不听话的孩子和哭闹的孩子，孩子们听了会立马变得乖乖的，且带着笑盈盈的面孔，努力做些好事。但这时也有一些好奇心强的小朋友，他们很想弄明白圣诞老人是怎样钻进没有烟囱的家的，又是怎样把礼物放进那小袜子里的。





说到这里，大家是否还记得圣诞节期间经常哼唱的圣诞歌曲《红鼻子鲁道夫》？这首歌中的鲁道夫是一只驯鹿。相传，在驯鹿村落里，鲁道夫是唯一长着大红鼻子的驯鹿，村里的驯鹿都笑话鲁道夫，怪鼻子也让鲁道夫深感自卑，因为对于过着集体生活的驯鹿来讲，被群体排斥可是很危险的，甚至还会因此而丧命。有一年圣诞节前夕，圣诞老人来到驯鹿村落召集了几只健壮的驯鹿为他拉雪橇。可当晚，浓雾突然笼罩了大地，在这样的天气里是很难找到烟囱的。这时鲁道夫粉墨登场，它的红鼻子在雾中闪闪发亮，圣诞老人看到后当即便拍手叫好，于是让鲁道夫担任拉雪橇的驯鹿的领头，从此鲁道夫就成为最有名的驯鹿，受到所有人的喜爱。您看，所谓的“缺陷”说不定也可以变成优点呢。

圣诞歌曲《红鼻子驯鹿鲁道夫》/ 伽倻琴-郑吉善





不知道大家有没有发现，圣诞节当天很多活动都与夜晚有关，这也许是因为圣诞节与一年中夜晚最长的冬至时间很近。本月22日刚好是冬至，过了冬至，白天就将渐渐变长。而且从此阳气回升，冬尽春回，是节气循环的开始，因此古代将冬至视为新年的开始，又名“小年”。





冬至这一节气经过几千年的发展，还形成了独特的饮食文化，比如俗话说：“吃了红豆粥才长一岁”。根据阴阳五行说，红色属于阳中之阳，代表阳气，古人认为红色的红豆可以驱鬼辟邪，因此在阴气最旺盛的冬至熬一锅红豆粥与邻居分享，并祈求平安吉祥、好事连连。





关于冬至的俗语还有“过了冬至，连青菜也会萌生新的心。”基督耶稣正巧在冬至之际降生，也许也是想劝导人们新年新气象，从此改过自新，以新的心态迎接新的一年。

圣诞歌曲《平安夜 》 / 淑明伽倻琴演奏团

南道民谣《下雪了》/ 郑尚喜、刘彩玲

圣诞歌曲《铃儿响叮当》 / L’art Pour L’art





黑人灵歌《Kumbaya》的Kumbaya一词起源于非裔美国人的英语“Come by here”(意思是来到这里或请神降临)，是一种混杂着非洲语言的英语方言，经常被译作“欢聚一堂”。





当人类发现前往美洲大陆的海路时，在另一边的非洲大陆却发生了惊天动地的事情。突然有一天，在非洲土生土长的很多黑人被抓去美国当奴隶。这些黑人奴隶平时像牛马一样被迫从事艰苦又繁重的劳动，到了星期天休息日，还得陪同主人去教会伺候。而当时的教会还严格限制黑人奴隶出入教堂，因此奴隶们只能在门外守候。这时，从教堂里隐隐约约传来的赞美歌声给这些疲惫不堪的奴隶们送去了慰藉。有趣的是，赞美歌的歌词中：“Come by here”被黑人奴隶听成“Kumbaya”，从此可怜又被冷落的人们为了祈求有人为他们伸出援手而歌颂的音乐《Kumbaya》便在黑人奴隶之间迅速传开，后来还成为触动人心、耳熟能详的黑人灵歌。今年的冬至，但愿真诚的祝福像冬至的阳光，为所有虔诚祈祷的人送去温暖的希望。

黑人灵歌《Kumbaya》/ 洪顺宽、奚琴-姜垠一