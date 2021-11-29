北韩国务委员会委员长金正恩执政十年的足迹

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2011年12月17日，北韩国防委员会委员长金正日突然逝世，年仅27岁的金正恩接掌政权，成为北韩最高领导人。之后，金正恩处死其姑父张成泽、刺杀其同父异母的兄长金正男等铲除异己，致力于巩固权力基础，并为摆脱经济危机而制定国家经济发展五年规划。





在今年1月举行的北韩劳动党第八次全国代表大会上，金正恩被推举为劳动党总书记，且北韩媒体最近将金正恩称为“领袖”，并强调其标榜的“人民大众第一主义”，这意味着执政十年的金正恩委员长已确保等同于金日成、金正日两位先代领导人的政治地位。





12月20日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》在发文介绍金正恩委员长的业绩时强调，2017年11月29日试射“火星-15”型洲际弹道导弹是不可忘却的历史瞬间，伟大的“金正恩朝鲜”跨越五千年历史，迈向世界的顶端。





在金正恩委员长执政十年间，北韩共进行4次核试验和60多次导弹试射，这与金正恩委员长执政以前相比，次数多得惊人，并进行了多种类型的制导导弹试射，如弹道导弹、巡航导弹、潜射弹道导弹和能同时打击多个不同目标的多弹头导弹，并建立北韩版导弹防御系统，最近还进行高超音速导弹试射等，致力于开发多种类型的战略导弹和战术导弹。2013年至2017年可视为北韩第一次核武器高度化时期。在这段期间，北韩着力开发射程可覆盖美国全境的洲际弹道导弹。2019年4月到现在可视为北韩第二次核武器高度化时期。在这段期间，北韩虽然没有进行射程可覆盖美国全境的洲际弹道导弹试射，但是试射能打击日本和驻日美军基地的中短程弹道导弹等多种新型战略武器和战术武器，且部分武器已完成实战部署。





由于北韩在今年1月举行的劳动党第八次全国代表大会上提出国防科学发展和武器系统研发五年规划，今后仍将继续进行武器开发，但是北韩的经济状况却变得越发严峻。在金正恩委员长的经济运营政策和改革措施中，有不少值得肯定之处。举例来说，扩大对工厂和企业所的自律机制，赋予出售产品的权限，只要缴纳一定比率的税金即可，因此金正恩政权成立初期约为200-300个的综合市场增加到500多个，集市也变得十分活跃。2017年以前，北韩的经济状况没有现在这么严峻，但因北韩着力进行核导开发而遭受美国经济制裁，且联合国安理会多次通过对北韩制裁决议，国际社会不断加大对北韩制裁力度。在此情况下，北韩连年遭受水灾，去年年初为防止新冠病毒流入境内而封锁边境，这使北韩的经济状况变得更加严峻。





2018年开始，北韩国务委员会委员长金正恩分别与韩国总统文在寅、中国国家主席习近平、时任美国总统特朗普、越南国家主席阮春福、俄罗斯总统普京举行会谈，以向国际社会炫耀其正常国家领导人的形象，而北韩将与时任美国总统特朗普举行会谈评价为金正恩委员长执政十年的重大历史事件。从北韩为宣扬金正恩委员长执政十年的政绩而发行的刊物来看，在国际层面将美北首脑会谈评价为重要历史事件。虽然美北首脑会谈以失败告终，未能取得进一步成果，但是北韩认为金正恩委员长与世界上最强大的国家美国的总统平起平坐是提高其国家形象的重大历史事件。此外，过去都是北韩先要求美国进行对话，但是现在美国先提议北韩对话，这被北韩视为是美北首脑会谈遗留下来的成果。





目前，北韩对美国拜登政府提出的对话要求和韩国文在寅政府的《终战宣言》提案不理不睬，且在仍遭受国际制裁和没有解除边境封锁的情况下推进的国家经济发展新五年规划尚未能取得显著的成效，因此不知北韩何时才能摆脱经济危机。





北韩在今年1月举行的劳动党第八次全国代表大会上制定了强对强、善对善的原则，但是北韩对美国的对话建议不予正面回应，反而提出美国要先撤销敌视政策和双重标准等先决条件，并以此为借口持续开发新型战略战术武器。目前，美国拜登政府像似对北韩采取战略忍耐政策，但是明年5月韩国新政府成立后，拜登政府的对北韩政策将会视韩国新政府的对北韩政策基调进行调整，因此北韩有可能在此之前致力于完成核武器的系列化和高度化，并将韩国作为促进战略战术武器研发的挡箭牌。





过去十年来，北韩国务委员会委员长金正恩的权力确实得到巩固，但是在外交和经济方面未能取得预期的成效，因此北韩今后将何去何从，引起国际社会密切关注。