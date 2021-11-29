ⓒ Getty Images Bank

12月6日，韩国光州广域市被确定为2025年世界射箭锦标赛举办城市。世界射箭锦标赛简称射箭世锦赛，是每两年举行一次的国际顶级单项体育赛事之一，因此韩国将以光州广域市获得2025年射箭世锦赛举办权为契机，积极推动南北韩射箭交流，进而促进全方位体育交流与合作。





北韩早于韩国加入国际射箭联合会，1961年成为国际射箭联合会成员国。北韩的万景台奖体育大赛、共和国锦标赛、普天堡火炬奖体育大赛和人民体育大赛设有选手参加的射箭竞技项目，并在每年传统节日之前举行的民族体育交流大赛设有各地居民和企业所劳工参加的射箭竞技项目。此外，北韩经常派遣射箭选手参加国际大赛。特别值得一提的是，2016年里约奥运会时，北韩发行关于射箭的纪念邮票，目前在元山葛麻海岸旅游区内建造射箭场。





射箭作为参赛者瞄准箭靶，借助弓的弹力将箭射出，在一定的距离内比赛精准度的体育运动，1900年巴黎奥运会时被列入正式比赛项目，之后被排除在奥运会比赛项目之外，但从1972年慕尼黑奥运会开始恢复成为奥运会正式比赛项目。





韩国在1978年曼谷亚运会上摘得射箭女子个人赛金牌和团体赛银牌，在国际舞台上崭露头角，之后韩国男女射箭选手在奥运会和射箭世锦赛上连创佳绩，且在今年举行的东京奥运会上斩获四枚金牌，再次向全世界展现韩国在射箭项目上的强大实力。北韩也曾在世界射箭锦标赛上摘得奖牌，取得良好成绩。在1975年瑞士射箭锦标赛上，北韩选手韩善姬首次获得女子个人赛铜牌，20世纪80年代初开始，北韩女子射箭选手吴光顺在前苏联和波兰等东欧国家举行的国际射箭大赛上获得优秀成绩，特别是在1982年新德里亚运会上，吴光顺脱颖而出，斩获女子个人赛金牌。但是1994年金日成主席逝世，且北韩为克服经济困难而进行苦难行军，无暇顾及体育运动，此外，接掌政权的北韩国防委员会委员长金正日比体育更关心电影和文化艺术，没有大力培养体育人才，因此金正日委员长执政时期，北韩在体育领域未能取得多大成果，射箭也是如此。金正恩委员长执政后，北韩开始战略性地扶持射箭项目，且北韩媒体报道金正恩委员长访问平壤市体育村观看射箭比赛并格外鼓励射箭选手的消息。之后，北韩的射箭选手在国际大赛上取得了良好成绩。





金正恩政权成立后，北韩推进体育强国建设，并成立国家体育指导委员会，积极支持体育发展。得力于此，北韩射箭队在2014年射箭世界杯赛上海站反曲弓女子团体赛上战胜美国队和乌克兰队，展现出巨大潜力，并在2018年雅加达·巨港亚运会反曲弓男女混合赛上斩获银牌，为北韩争取荣耀。在今年1月举行的北韩劳动党第八次全国代表大会上，金正恩总书记提出进入体育先进国家行列的目标，以期在今后的国际体育大赛上取得优秀的成绩和成果。





那么，北韩的射箭选手使用哪个国家生产的弓箭呢？2014年仁川亚运会时，被媒体捕捉到北韩射箭选手使用韩国产和美国产弓箭的场面。之后，金正恩委员长下令有关部门树立对策，尽快研发弓箭等最高水平的射箭器材。





过去，南北韩射箭选手经常在国际大赛上较量技艺，但是双方几乎没有进行射箭交流。2015年，韩国科隆射箭队和骊州市厅射箭队在中国首次与北韩4.25体育团所属射箭队进行交流，并通过联合训练评估对方的实力，但可惜之后未能再进行南北韩射箭交流，因此我们期待2025年光州世界射箭锦标赛能够成为南北韩射箭选手共享的国际体育赛事。