金正恩执政十周年 政治稳固经济艰难

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本月30日是北韩国务委员长金正恩执政十周年。在十年间，金正恩巩固了一人专政体制、实现了核武和导弹开发升级，但未能突破经济困局和南北、美北关系僵局。





2011年12月30日，北韩国防委员长金正日去世13天后，金正恩被推举为人民军最高司令，由此登上北韩权力的最高峰。当时金正恩年仅27岁，具体情况也不为人知，其政治基础是否稳固引起了外界的质疑。在执政初期，金正恩主要依靠其父金正日留下的政治遗产和幕僚巩固权力基础。而十年后的今天，金正恩已开始被称呼为“领袖”，这一称呼原本仅用于指称金日成和金正日，这意味着他的权力基础已相当稳固。





金正恩的执政方式与其父截然不同。他废除了以军队为优先的“先军政治”，建立起以劳动党为中心的执政体系，通过将权力中心转移到党，来削弱军队的权力。此后，北韩军队内部进行了大规模人事调整。金正恩还对其姑父张成泽等原有权力核心人物进行了肃清。通过恐怖政治，他成功地建立起了一人专政体制。





金正恩提出了“核与经济并行路线”。首先对核武和导弹进行升级，通过四次核试验和射程覆盖美国本土的洲际弹道导弹试射展示了北韩的军事力量。与此同时，金正恩大胆引进市场经济手段，扩大企业自主权和激励机制、推动集市发展，一度为经济领域带去了活力。





不过核武和导弹升级导致国际社会对北韩的制裁日益严厉。陷入困境后，金正恩于2018年将执政路线从“核与经济并行”改为“集中全力建设经济”，并参与南北、美北对话，试图扭转局面。美北首脑会谈的举行令外界期待双方达成重大协议，不过2019年2月举行的河内首脑会谈最终以破裂告终。





此后，新冠疫情暴发，北韩封锁边境，再叠加自然灾害的发生，使北韩经济蒙受多重打击。北韩封锁边境固然出于对防疫的考虑，但也有在经济艰难的情况下加强内部管理的用意。尽管过去十年间金正恩一人专政体制得到了加强，但是在国际社会上的孤立、疫情、自然灾害使居民生活艰难，北韩体制的立足基础反而被削弱。





南北、美北关系也丝毫不见改善的迹象。美国政府已完成换届，韩国明年也将进行总统选举，北韩在孤立无援的状态下只能寄希望于中国和俄罗斯，但是在当前国际形势下，这也存在相当大的困难。金正恩的下一个十年不容乐观。