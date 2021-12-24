美驻韩大使职位连续11个月空缺 引发忧虑

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美国驻韩国大使职位已连续第11个月空缺，甚至连候选人都未提名。随着空缺期即将超过一年，忧虑的声音日渐高涨。韩国外交部官员对此表示，美国也在努力尽早任命驻韩大使，韩美双方都认为，两国关系保持着最佳状态。





今年1月拜登就任总统，特朗普政府时期任命的前驻韩大使哈里斯离任后，美国驻韩大使职位持续空缺，至今已有11个月。从哈里斯离任后到今年7月，前驻韩副大使罗伯特∙拉普森担任驻韩大使馆临时代办。拉普森离任后，其继任人克里斯托弗·科尔索 (Christopher Del Corso)担任代办至今。





按照惯例，美国政府换届后，新任大使须经过候选人提名、听证会等参议院批准程序才可就任，因此往往会出现数个月的空缺。前大使哈里斯于2018年7月到任，而其前任、奥巴马政府任命的前大使马克∙李伯特早在2017年1月便离任，空缺期长达1年6个月，是美国驻韩大使职位空缺的最长纪录。





更令人忧虑的是目前连关于大使具体人选的传闻都没有。此前，韩裔美籍的驻阿尔巴尼亚大使金俞利、前驻韩美军司令文森特∙布鲁克斯一度被媒体认为是有力人选，不过最近这些猜测已经平息。





哈里斯就任前之所以出现最长纪录的空缺期，是因为当时美国战略与国际问题研究中心韩国客座教授维克多·车被内定为驻韩大使后又落选，导致新大使上任时间推迟。





拜登政府已任命驻中国、日本、澳大利亚大使，有分析据此认为，这有可能意味着韩国在美国亚太地区外交中的战略重要性下降，即“遭到忽视”。美国NBC电视台本月16日援引美国政府前官员的话报道称，驻韩大使迟迟得不到任命正在成为引发两国间紧张关系的因素。据报道，一名国会有关人士表示，没有任何人被任命为驻韩大使，甚至连传闻都没有，从这一点来说，韩国人遭到了侮辱。





美国国内敦促尽早任命驻韩大使的呼声很高。不过也有意见认为，拜登政府的人事任命总体上比较迟缓，没有必要过度解读。驻英国、意大利、巴西、荷兰、东盟、菲律宾、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋等国的大使也未得到任命。尽管如此，仍有不少意见担忧大使的空缺将不可避免地影响两国外交沟通。综合各项情况，预计新任驻韩大使在明年3月总统选举前赴任的可能性极小。