韩政府公布2022年经济政策方向 定调全面正常化

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韩国政府20日公布的2022年经济政策方向为“经济全面正常化”。政府计划通过积极的财政政策和提振措施，实现明年3.1%的增长目标，使经济回到正常轨道。不过由于疫情变化、明年3月总统选举等多重不确定因素，这一政策的实效性已受到质疑。





政府预计今明两年韩国实际国内生产总值（GDP）增长率分别为4.0%和3.1%，与6月底公布的今年下半年经济政策方向相比，今年增长率预期值下调了0.2个百分点，明年预期值则上调了0.1个百分点。政府表示，受到基数效应等的影响，明年经济增速预期值较今年有所放缓，但是随着消费、投资、出口均衡增长，经济将回到正常轨道、迅速复苏。





政府尤其指出，日常生活恢复、收入增长使消费心理出现改善，再加上支援政策的效果，民间消费增长率有望从今年的3.5%扩大至明年的3.8%。另外，今年出口增长25.5%，明年随着全球经济的复苏，预计增幅将再增加2.0%。今年消费者物价涨幅为2.4%，预计明年将收窄至2.2%。尽管国际油价涨势将有所放缓，但前一段时间的原材料价格上涨推升了加工食品和在外就餐的物价，且消费复苏势头也有可能刺激物价。





企划财政部强调，明年政府政策将围绕“走出危机、实现经济全面正常化”和“巩固领先型经济基础”两大目标展开。尽管最近疫情再次扩散、全球供应链紊乱，但是韩国内需持续改善，出口与就业也不断增长，经济势头向好。政府将通过消费特别扣除、废除免税店购买限额、指定国家战略技术并提供投资优惠待遇等政策来提振经济。





明年另一大政策方向是管控克服危机过程中出现的各类风险。政府将首先向因防疫措施收紧而蒙受损失的群体提供援助，包括与小工商户损失补偿、青年就业支援、防止房租上涨等有关的各类税制优惠。





另外，政府将开展韩国版新政、激活风险创业生态系统、设定碳中和目标执行元年、实施克服低生育率五大套餐措施，为迎接“后新冠时代”做准备。





政府政策所面临的最大风险是明年3月的总统选举。虽然从大框架来看，经济政策方向并无问题，但新政府成立后，政策基调极有可能转变，届时政策方向也将不可避免地大幅调整。此外，在克服疫情的过程中，韩国财政健全性恶化，急剧变化的全球经济环境使风险上升，但政府提出的政策方向缺乏对相关问题的解决方案。奥密克戎变异毒株扩散等新冠疫情的未来走势也是另一大变数。