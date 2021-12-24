在韩国奋斗的中国导演

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：刘德甫（DF传媒代表 在韩中国导演）





近来，全世界的影迷们都沉浸在韩国奈飞剧《鱿鱼游戏》之中。韩国影视作品近年来发展迅速。我们有请在韩从事影业工作的刘德甫导演为我们介绍一下有关韩国电影和韩中影视交流的情况。









南：刘导演，您好！首先请你给大家介绍一下自己好吗？

刘：大家好，我是在韩中国导演刘德甫，是中戏表演专科毕业的。2007年的时候，我第一次去了釜山，2011年毕业后才来到首尔，一边工作，一边学习电影专业的研究生 。

南：什么原因让你来到韩国学习电影呢？

刘：作为电影专业的学生，几部韩国电影给我的影响很大。金基德导演的《空房间》、《春夏秋冬又一春》，姜帝圭导演的《太极旗飘扬》，奉俊昊导演的《杀人的回忆》，朴赞郁导演的复仇三部曲《我要复仇》、《老男孩》和《亲切的金子》都对我影响很大。









南：疫情爆发两年了，艺术领域受创最大，你们怎么样呢？

刘：新冠疫情的确对影视行业的影响很大，前段时间同行们都在议论，电影会面临一个新的转折。影视转向OTT平台就是一个变化。两年来很多同行都关门了，我们坚持了一年，后来解散了一些部门，留下了制片企划部门和摄影棚的租赁部门。我个人现在一面负责公司的业务，一面在庆熙大学做客座教授，担任电影制作和艺术与电影经营两门课的教学。









南：在韩国的这些年来，你都参与过哪些电影电视的制作呢？

刘：2014和2015年韩中合作的机会特别多，我先后参与了中韩合拍片《亿万继承人》、《我是女王》、《天鹅》等作品的制作，跟韩国名演员崔始源、洪秀儿、宋慧乔、南圭丽，还有Miss-A的霏霏等进行了合作。国内作品也有电影《北纬十八度的爱情故事》、《回到昨天》、《同颜小姐》、《欢迎光临高中生》、《橘子的声音》等作品。跟陈乔恩，邬君梅，窦骁，杨祐宁，姜武，郑元畅，秦昊，伊能静，沙溢，姚星彤，南笙，还有一些新生代的偶像明星，肖俊，黄仁俊，钟辰乐，李昀锐，许峰等合作过。









南：这些年韩国影视发展很快，受到了国际上的认可，从《寄生虫》到《米纳里》，又到最近的《鱿鱼游戏》，你是如何看待这些现象的呢？你觉得韩国影视的哪些地方最引人入胜呢？

刘：我感觉这只是韩国电影长期积累的成果，冰冻三尺非一日之寒，没有偶然地高品质作品诞生。奉俊昊导演《寄生虫》让他成为韩国唯一个横扫戛纳和奥斯卡的大师。但从他的早期作品《绑架门口狗》《杀人回忆》到《汉江怪物》、《母亲》、《雪国列车》、《玉子》到最后的《寄生虫》，每一部电影的进步都会看到奉俊昊导演的成长，而且他一直关注社会阶层问题，这也是他的作品能够产生大众共鸣的原因。《鱿鱼游戏》的导演黄东赫也是这样一步步成长过来的，他早期电影有《奇迹的道路》、《我的爸爸》、《熔炉》、《奇怪的她》、《南汉山城》、《盗梦同盟》，然后才到了现在的《鱿鱼游戏》，同样也是讲社会底层的故事。









南：立志学电影的朋友们，在韩国哪所学校或途径可以利用呢？

刘：我首推的就是我所在的庆熙大学了，可以直接参与到我的课程和电影拍摄的。其实在韩国，有很多不错的具有电影专业的大学。比如中央大学、东国大学、成均馆大学、世宗大学，还有建国大学和檀国大学，都有不错的优惠政策。而且韩国电影教育方式和英美不太一样，我个人感觉韩国的电影行业还是偏向于低投入高产出的模式，可以帮你降低生产作品的门槛。好莱坞的更多层面是高投入高产，而且工种分工很细化，相对来说，门槛也较高。（图片来自嘉宾）