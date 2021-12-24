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职业：演员

出生日期：1977年2月26日

出生地：京畿道城南

身高：174cm

血型：A型

学历：鲜文大学新闻放送学硕士

出道：电影《父亲》（1997）





吴正世近年来成为韩国影坛“金牌绿叶”演员中的一位。他于1997年出道，此后便一直在各种题材的影视剧作品中磨练演技，哪怕是只有几句台词的小人物，他也会用心对待。虽然主要饰演的角色均为配角，但他凭借扎实的表演，无论角色是正派抑或恶人，总能让观众对他留下深刻印象。如今已家喻户晓的他依旧会在休息时到父母经营的社区超市做帮手，在街坊邻里眼中他不仅是一位孝子，也是一个没有任何明星架子、待人亲切的演员。





主要代表作：

·电视剧：

《叔叔》（2021）

《智异山》（2021）

《模范刑警》（2020）

《虽然是精神病但没关系》（2020）

《棒球大联盟》（2019）

《山茶花开时》（2019）

《触及真心》（2019）

《情妇》（2018）

《操控》（2017）

《吸血鬼侦探》（2016）

《The Lover》（2015）

·电影

《只有形式的罗曼史》（2021）

《我不会解雇自己》（2021）

《电话》（2020）

《摇摆狂潮》（2018）

《红毯》（2015）

《老千-神之手》（2014）

《落跑老爸》（2013）

《Korea》（2012）





主要获奖经历：

第12届大韩民国大众文化艺术奖 文化体育观光部长官表彰（2021）

第57届百想艺术大赏 电视类 最佳男配角奖（2021）

第7届APAN明星盛典 最佳男演员奖（2021）

SBS演技大赏 最佳男性角色奖（2020）

第56届百想艺术大赏 电视类 最佳男配角奖（2020）

KBS演技大赏 中篇电视剧 最佳男配角奖（2019）

第6届韩国电影人协会奖 最佳男主角奖（2019）

MBC演技大赏 迷你剧 男子黄金演技奖（2017）

第2届Scene Stealer Festival本赏（2016）