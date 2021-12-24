研发工业增强现实平台——韩国“DEEP.FINE”公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“DEEP.FINE”公司，这是一家研发增强现实平台的企业。让我们先来听一听首席研究员李正民（音，이정민）的介绍。





增强现实是将数码画面叠加到真实世界的技术，出现之初只被看作是有趣的消遣。不过随着技术日益精细，尤其是与无线网络、人工智能的结合，增强现实逐步在我们的生活中得到运用，智能眼镜同样如此。今年9月，脸书也就是现在的META与太阳镜品牌合作推出了智能眼镜。这款眼镜内置摄像头、麦克风、扬声器、电池甚至存储器，但重量只与普通太阳镜相差5克。使用这款智能眼镜，用户无需手机，便可拍摄眼前的场景，没有耳机也能够听音乐、接电话。另外，佩戴采用增强现实技术的智能眼镜，行走时指路的箭头图像会自动浮现，阅读外语文件时翻译也会一起出现。作为下一代可穿戴终端，智能眼镜的用途可谓无穷无尽，苹果、三星、小米等跨国巨头也将于明年推出有关产品。不过这种技术通过DEEP.FINE的ARON已在工业现场得到了运用。





DEEP.FINE的ARON是结合智能眼镜和语音人工智能技术的增强现实平台。通过增强现实技术，设备图纸、工作流程可自动浮现在眼前。在安装有各种传感器的工厂，工作人员只需靠近机器，便可确认系统状态。若发现异常情况，平台还会立刻通知现场的工作人员。针对现场特点设计的细致功能也颇为引人注目。在工业现场，一时的疏忽就可能导致重大事故，对此，ARON搭载了语音人工智能，只需语音指令，便可操控各项功能，解放了工作人员的双手。ARON还具有噪声消除功能，在嘈杂现场也能够准确识别语音。总的来说，ARON不仅能够提高工业现场的工作效率，还可预防事故。





ARON的特别之处在于采用了边缘计算。目前大部分工业平台考虑到便利性，都采用从云端下载数据和内容的云计算。不过云计算存在一个巨大的缺陷，即一旦云端发生问题，所有工作都将被迫停止，边缘计算则弥补了这一缺陷。云计算依靠云服务器远程收集、处理数据，而边缘计算则在距离终端较近的位置安装边缘服务器以处理数据。不同于庞大、中央集中式的云计算，边缘计算规模小且分散，效率更高，也更经济。通过这种方式，ARON在网络不稳定的环境中也能使用，视频通话质量也得到了提高。凭借种种优势，ARON已被运用到多个现场。





除了上述企业，DEEP.FINE还向政府机构提供相关技术，例如京畿道的安全评估项目。公司还与日本知名电力企业签署了软件供应合同，正式进军海外市场。最近，DEEP.FINE正准备与元宇宙相关的混合现实服务，提供销售、营销业务甚至一般消费者都可使用的平台。





有关工业现场事故的消息不时传出。由于不遵守安全规定、现场人员过度疲劳或者不够熟练，令人心痛的事故一再发生。希望DEEP.FINE的解决方案不仅能够在工业第一线保护珍贵的生命，还能打造一个更便利的世界。