韩政府公布2022年经济政策方向 推动经济全面正常化

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韩国政府本月20日公布了2022年经济政策方向，明年的政策目标是“走出危机、全面实现经济正常化”。政府认为，明年韩国经济将延续今年的良好势头，出口和设备投资将继续增长，内需也将逐步恢复，经济有望实现均衡增长。政府预计今明两年的经济增速分别为4.0%和3.1%。政府决心推动韩国经济走出新冠疫情危机，实现全面正常化。与此同时，化危机为机遇，确保未来增长动力，为领先型经济模式打下扎实基础。就相关内容，今天我们邀请到了环球经济研究所所长金大浩（音，김대호），与他一起深入了解。





韩国经济在新冠疫情前就不是很好，疫情暴发后，2020年出现了负增长。政府在经济政策方向中预测今年国内生产总值将增长4%，考虑到原本的负增长，明年预计增长3.1%，较此前上调了0.1个百分点，这可以说是政府向各经济主体发出的尽早实现经济复苏的信号。0.1个百分点虽然小，但是阐明了政府明年将把重点放在经济增长和扩张上的决心。





若要使明年经济增长3%的预期成为现实，最迫切的是恢复内需，从经济政策方向中也可以看出政府推动内需的决心。政府将通过扩张性财政政策，即进一步释放流动性，集中力量提振尚未从经济危机中复苏的内需和投资。具体措施包括新设传统集贸市场消费特别减免制度、扩大地区商品券返现制度等。政府还时隔43年废除了免税店购买限额制度，这一措施旨在支持免税业界，将游客的境外消费引入境内，并在改善防疫状况的同时，分阶段推动境外旅游项目的正常化。政府将向公共机构、民资项目、企业投资115万亿韩元。尤其值得关注的是，政府将半导体、电池等领域的65项技术指定为国家战略技术并加强税制支援，以集中培育国家核心战略产业。政府还将明年定为“韩国版新政2.0”启动的元年，计划投入总计33.1万亿韩元的财政预算。





政府试图在疫情中将危机转化为机遇，因此决定扩大财政投入。明年将通过韩国版新政的政策性金融着重投资领先型经济模式、朝阳产业和新技术，在疫情结束后，使韩国经济从压低人力成本的廉价出口模式转向创造价值的模式，明年将为这种转变打下基础。





政府也不忘关怀弱势群体。随着奥密克戎变异毒株持续扩散，危重患者人数连续多天达到最高值，防疫措施也重新收紧。对于小工商户和个体户来说，11月分阶段恢复日常生活模式启动后，情况刚有所好转，不到两个月却再次陷入了艰难处境。为此，政府决定提供总额35.8万亿韩元、最低年利率为1%的贷款。美容业、周岁宴专业会馆、儿童室内游乐场所等90多万家营业设施被新纳入损失补偿对象，最低补偿金额也从10万韩元上调至50万韩元。另外，政府的目标是将明年的物价上涨率控制在2.2%。





经济学中经常说有两个目标，一个是经济增长，另一个是物价。明年的经济增长目标是3.1%，物价涨幅目标是2.2%。而增长和物价是相互矛盾的，往往是实现了一个就会丢掉另一个。如果非要选择的话，政府似乎会将政策重点放在控制物价上。虽然2.2%的目标比原先的2%略高，但仍然体现出了政府绝不会对通胀袖手旁观的决心。





政府已宣布冻结明年第一季度的电费和燃气费。这两项费用受原材料价格上涨的影响，原本应上调，不过考虑到最近物价的全面上涨已加重了国民的生活负担，政府做出了冻结决定。另外，有效期至明年4月的燃油税下调措施不排除延长的可能性。对加入政府低价加油站项目的加油站，政府还将提高税额减免率。不过问题在于，提振内需和控制物价从政策上有可能互相矛盾，再加上新冠疫情重新扩散、新型变异毒株不断出现，明年经济的不确定性依然很高。若新的一年里变异毒株持续传播，不仅将拖累内需，还有可能导致全球经济增长放缓、供应链紊乱长期化、物价上涨。





有意见认为，新年经济政策方向对疫情的预计过于乐观。不仅如此，目前美国、俄罗斯、欧洲在乌克兰问题上冲突不断，正面临走向战争的风险，这有可能导致天然气、油价再次上涨，对这部分的预测也不够充分。另外，最近几年政府持续扩大财政支出，国家负债扩大，若要偿还，就必须进一步发行国债，这有可能使利率上升。





与此同时，面对全球性通胀的压力，主要国家央行纷纷准备收紧银根、上调基准利率。本月16日，英国央行英格兰银行将基准利率从0.1%上调至0.25%。随着此前为防止经济低迷而释放流动性的国家开始收紧货币政策，全球金融市场的波动性将进一步上升。从国内来看，明年3月9日将举行总统选举。无论是国内还是海外，2022年都将是充满变数的一年。





基本上明年韩国和世界经济向好的可能性是很高的。2020年开始的疫情对经济来说是输入变量，而不是内在的失败。目前疫情正在好转，今后有可能出现报复性消费，投资、出口也将有所增长。从总体环境来看，当前韩国经济正在转型，迎来了又一次腾飞的好机会。我们需要解决的问题是协调好经济增长和物价，还有管理国家债务和财政。





2021年新冠疫情持续蔓延，但韩国出口仍创下了有史以来的最好成绩。期待明年韩国也能发挥化危机为机遇的力量，使政府2022年经济政策方向蓝图成真。衷心希望明年不仅经济数据向好，所有人的生活都能变得更美好。