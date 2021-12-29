海盗2:鬼怪的旗帜 (해적: 도깨비 깃발)

导演：金郑勋

编剧：千成日

主演：姜河那/韩孝周/李光洙/权相宇/吴世勋/蔡秀彬/金成伍

类型：冒险/动作/喜剧

片长：126分钟

上映日期：2022年1月（韩国）





剧情概要：

自称是“高丽第一剑”的山中侠盗首领武治（姜河那饰）与维持海上平定的海盗船主海浪（韩孝周饰）机缘巧合搭上了同一条船，被迫“同呼吸共命运”。一个来自大山，一个来自海洋，天生两极的他们开始了风不平浪不静的航海生活。一天，横扫倭寇船队的他们却意外得知藏有巨大财富的王室宝藏的秘密，于是决定携手探宝。宝藏的消息很快也传到了为达目的不择手段的恶人夫兴秀（权相宇饰）的耳中，一场海上寻宝争夺之旅就此开启。





幕后花絮：

《海盗2:鬼怪的旗帜》延用第一部的时代背景，但故事内容及人物则是全新构思，演员阵容也极其强大，主要演员在片中都将为观众呈现前所未有的新突破：男主角姜河那一改以往作品中或儒雅帅气、或憨厚老实的形象，化身成为性格粗糙的正义山贼；韩孝周饰演身怀绝技的海上侠女，这也是她演艺生涯中的全新尝试；“演技豆”的EXO成员吴世勋也通过该片首次挑战古装角色，在拉动更多年轻票房的同时，也赚得海外粉丝的关注；实力派演员权相宇出道以来首次挑战古装戏，并第一次扮演反派角色，这也成为《海盗2:鬼怪的旗帜》的亮点之一。此外，影片海战等场面的特效也将大大提升观众的观影体验。