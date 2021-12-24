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很久很久以前，在一个小村庄里住着一对夫妻，他们有两个儿子。

弟弟是个又贪心又霸道的家伙，但善良的哥哥却一直让着他、照顾他。

后来，他们的父母在同一天离开了人世。





兄弟俩长大成人了，

但弟弟长大后也没有一点儿改变。





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有一年遇到了荒年，弟兄俩不得不外出乞讨。

他们翻过山头，到邻村去乞讨。走着走着，遇到了岔路。

左边的路通往“青瓦村”，右边的路通往“草屋村”。





“这样吧，我去青瓦村，哥哥去草屋村怎么样？”

“好的，一会儿咱们在家里见。“





哥哥到了草屋村，正赶上村民们大摆筵席。

哥哥久违地吃了一顿饱饭，

还包了很多吃食回到了家里。

但是去了青瓦村的弟弟却什么都没讨到。





几天后，兄弟俩又站在了草屋村和青瓦村的岔路口上。

这次弟弟去了草屋村，哥哥去了青瓦村。

但这次弟弟同样没讨到一口吃食，

哥哥却美餐一顿，还带了吃的回来。





自己总是白跑一趟什么也吃不上，哥哥却每次都能美餐一顿，

弟弟气急败坏，挥动手中的树枝刺瞎了哥哥的眼睛。





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瞎了一只眼的哥哥只能摸索着离开了家。

他在一片竹林里看到一座空房子，就进去休息。

正当他准备睡觉的时候，听到外面传来鬼怪的说话声。

哥哥急急忙忙藏在了阁楼里，悄悄地听鬼怪说什么。





鬼怪们消失之后，哥哥从阁楼上下来。





“用北边山上的泉水洗眼睛，就可以重见光明？金进士家大小姐的病只要用铁筷子把屋顶的蜈蚣捉住，放在苏子油里炸就可以，还有大树枯死是因为大金块堵住了水脉吗？ ”





哥哥照着鬼怪们说的做了后不仅重见光明，还结了婚，变成了富人。

但他一直都在挂念弟弟，

所以跟妻子商量之后，回到了故乡。





饿得奄奄一息的弟弟在哥哥的精心照料下恢复了健康。

他深深地认识到了自己的罪过，请求哥哥原谅他。





哥哥从来没有忘记小时候受过的苦，总是尽力去帮助那些贫困的邻里，过得很幸福。