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很久很久以前，

有位书生赴京赶考，遇到了一件惊心动魄、让人难忘的事情。





这位姓李的书生仪表堂堂，性格也好，可有一样东西他特别不喜欢。





他很怕听鬼故事或者是鬼怪的传说，

到了晚上不是万不得已，绝对不会出门。





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李书生走在去汉阳参加科举考试的路上，

不知从哪里传来了老虎的叫声。





李书生小心翼翼地向着老虎叫声传来的方向走去。

天啊，原来是一只巨大的老虎掉进了一个大陷阱里。





“求求你救救我吧，求求你了……”





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李书生四处张望，发现附近有一棵倒下的大树。

他把那棵大树拖了过来，推进了陷阱里。

老虎踩着那棵树终于从陷阱里出来了。





“书生啊，我都被困在坑里三天了，肚子非常饿，所以我要把你吃掉。”





“你等等，咱们还是问问别人，让大家评评理，你说的到底像不像话。”





“好啊，我给你三次机会。只要有一次对方是同意你的说法，我就放了你。”





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“人类真的太坏了。”

“我认为老虎说的对。”





大树和黄牛都站在老虎的一边。





李书生满心不安地走向兔子，

把跟大树和黄牛说过的话又说了一遍。





“想要做出裁判的话，需要准确地了解当时的情况。那个，陷阱在哪儿呢？ ”





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李书生和老虎还有兔子向陷阱那边走去。





“老虎先生，你真的掉进这个陷阱里了吗?”





“当然是真的了。”





“这个我有点儿想象不出来，你让我看看你是怎么被困在这坑里的吧。”





“你看，就是这样掉进来的。”





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“好了，现在轮到书生你了。你来做选择吧，是救老虎呢，还是继续赶你的路呢？”





“当然是赶路了！救了这个家伙的话，它又要吃掉我。好了，我急着去赶考，先走了~”





“不行，你们别走，把我救上去啊！”





在被救前信誓旦旦说不会忘记李书生的救命之恩，得救之后却翻脸不认人，老虎真是个忘恩负义的坏家伙！

幸亏机智的兔子做出了公正的裁判。