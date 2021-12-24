《漫话国乐》 牙筝散调 / 金竹坡流伽倻琴散调 / 申快童流玄琴散调

古时候，书生尤为钟爱玄琴，家里都会配备玄琴，用来弹琴和欣赏。对于书生来讲，能亲自弹琴最好不过，不过不会弹琴也没有关系，欣赏也足矣，因此还出现了没有琴弦的玄琴“无弦琴”，也深受书生的喜爱。





无弦琴虽然不会发声，可书生们好似欣赏艺术作品一样，边欣赏玄琴，心中边想象玄琴发出的声音，也别有一番乐趣。古人认为人的心中都有一把琴，好比“扣人心弦”一词意指牵动心中的琴弦，引起内心的共鸣。这时，如果还有一股凉风吹来，拨动心中的“琴弦”，会给人一种好似化为神仙的感觉。像刚才介绍的那样，似懂非懂、静静地触动人心的音乐叫作“正乐”。民俗音乐则完全相反，可以猛烈地打动人心，最具代表性的音乐就是《牙筝散调》。





牙筝是用琴弓拉奏或摩擦琴弦来发出声音的弓拉弦鸣乐器。听着粗糙的刮弦后按弦发出的强烈的颤音，犹如发自内心深处的回响。这时也有人会产生错觉，以为这不是在拉琴，而是在擦动自己的心，会格外触动心底。

《牙筝散调》中的“晋阳调”/ 牙筝-朴大成、长鼓-朴桓永（音）





散调是19世纪朝鲜王朝末期由全罗南道灵岩的伽倻琴大师金昌祚创作的新的器乐演奏方式。其实散调音乐并不是有一天突然冒出来的，因为当时已有一些艺人表演伽倻琴散调。金昌祚创作的是以此前广为流传的《神房曲》、《凤将吹》、盘索里等民俗音乐曲调为基础，按照一定的长短与特定的演奏方式重新构成的表演形式。





散调音乐通常从最慢的柔板——晋阳调开始，经过中莫里、中中莫里、扎紧莫里等越演越快，艺人便随着不同的节奏，不停地即兴演奏，呈现出兴高采烈的气氛。据说当时的人都觉得散调音乐非常新鲜。随着伽倻琴散调受到大众的喜爱，没过多久，还出现了玄琴散调、大笒散调、笛子散调、奚琴散调、牙筝散调等，其他乐器也加之演奏家创作的节拍与曲调推出了散调音乐。最先问世的伽倻琴散调在晋阳调、中莫里、中中莫里、扎紧莫里等基本长短基础上还添加了古格里、挥莫里、短莫里、收尾等多样的长短。在稳定的基础上，搭配触动人心的曲调，日益丰富多样，因而被誉为“器乐之花”。

《金竹坡流伽倻琴散调》中的“短莫里”、“收尾” / 伽倻琴-金日伦（音）、长鼓-张钟民（音）





散调音乐虽然当初从即兴器乐曲的形式出发，可每位演奏家都创作出自己独特的曲调，弟子们也添加自己的曲调，使得散调音乐变得日益丰富。如今，散调音乐的表演时间有的还超过1个小时，因此有的演奏家演出时会把长达1个小时的散调音乐缩短为10分钟左右。





还有，大家或许还听说过《申快童流玄琴散调》等不同流派的散调音乐。一般来讲，流派取自创始人的名字，以创始人的名字开头，为的是向师父表示敬意。





今天的最后一首音乐给大家带来了玄琴散调。在前面也提到过，玄琴是书生钟爱的乐器，因此书生们喜欢把玄琴悬挂在厢房的墙上，有时倾听被吹来的风颤动的琴音，有时亲自弹奏平静的音乐，以此保持心平气和。由此可知，玄琴主要用来演奏平静的音乐，以此平心静气，陶冶性情，以前人们认为玄琴不适合演奏尽情表现感情的民俗音乐，因此当有一天艺人用玄琴演奏民俗音乐散调时，钟爱玄琴的人甚至还曾对此感慨并发出长叹表示：“世界末日要来临了”。而如今就不同了，细腻又生动地表现感情的玄琴散调受到很多人的喜爱，人们尤其喜欢用拨片敲打琴弦时发出的强而有力的琴音以及深沉而雄壮的音色。

《申快童流玄琴散调》中的“扎紧莫里”/ 玄琴-金武吉（音）、长鼓-张德华（音 ）