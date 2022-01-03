SM新年免费线上演唱会吸引161个国家与地区粉丝观看

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SM娱乐在元旦举办的免费线上演唱会吸引161个国家与地区的超过五千万人观看，缓解了全球粉丝对爱豆的思念之情。





近日，据SM娱乐的消息，1月1日线上直播的免费演唱会”SMTOWN LIVE 2022: SMCU EXPRESS@KWANGYA”在161个国家与地区的流媒体播放量达5100万次，比去年增加1.4倍，再创新高，刷新了去年创下的K-Pop演唱会最高纪录。





此次演唱会的舞台设计颇有特色，以虚拟空间“旷野”为背景，李秀满变身列车长闪亮登场，拉开演唱会的序幕。艺人从各自的空间搭上名为“SMCU EXPRESS”的列车，前往“SM文化宇宙”世界观中的虚拟空间“旷野”。该列车不仅把艺人带去“旷野”，也把粉丝带入“旷野”，共享超越界限的元宇宙世界。





而且在演唱会上，引领K-Pop潮流的SM娱乐旗下艺人总动员，从GOT到特别组合，献上共由40首歌曲组成的精彩舞台。其中最引人注目的是由SM实力派女歌手BoA、少女时代泰妍、孝渊、Red Velvet成员Wendy、涩琪以及aespa成员Karina、winter组建的小分队GOT the beat首演新曲《Step Back》，让全球粉丝大饱眼福。