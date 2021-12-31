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职业：演员

出生日期：1975年9月5日

学历：韩国艺术综合学校话剧院表演专业

出道：电影《下雪的圣诞节》（1998）





张慧珍是韩国艺术综合学校话剧院的第一批学生。在校时期，她发现任何事情都要和学分挂钩，让她觉得这种方式的表演愈发乏味，而且当时还缺乏自信，面对未来也很彷徨，于是在参演出道电影《下雪的圣诞节》后暂停了表演事业，回到了家乡。

在老家，张慧珍过着极为普通的生活，在超市打过工，也做过百货店售货员，还常成为“销量王”。然而就在此时，奉俊昊导演突然联系到她，希望她参演自己的电影《杀人的回忆》，但最终张慧珍谢绝了导演的邀请，这也成为她九年演艺空白期中唯一和表演相关的事件。张慧珍的复出之作是电影《密阳》，凭借极具生活气息的表演，广受好评。正是凭借生活感满满的演技，她最终成为奉俊昊《寄生虫》中的一员，并由此收获满满。此后，张慧珍的表演之路真正“开了挂”，成为诸多影视剧的必争演员。





主要代表作：

·电视剧：

《绿色妈妈俱乐部》（2022）

《衣袖红镶边》（2021）

《你的倒影》（2021）

《女神降临》（2020）

《产后调理院》（2020）

《出师表》（2020）

《合约友情》（2020）

《触及真心》（2019）

《爱的迫降》（2019）

《山茶花开时》（2019）

·电影

《对我来说非常珍贵的你》（2021）

《悲喜交加》（2020）

《家庭事件》（2019）

《我们的家园》（2019）

《寄生虫》（2019）

《青葱时代》（2018）

《你的请求》（2017）

《容顺》（2016）

《我们的世界》（2016）

《诗》（2010）

《海上男孩》（2009）

《密阳》（2007）

《下雪的圣诞节》（1998）





主要获奖经历：

MBC演技大赏 最佳女配角奖（2021）

第41届黄金摄影奖电影节 最佳女配角奖（2021）

第21届美国演员工会奖 最佳群戏（2020）

第28届釜日电影奖 最佳女配角奖（2019）