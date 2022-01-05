《鱿鱼游戏》李政宰受金球奖遭抵制影响将不出席颁奖典礼

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《鱿鱼游戏》男主李政宰决定不出席1月9日举行的第79届金球奖颁奖典礼。





据影坛相关人士透露，李政宰决定不出席预计9日举行的第79届金球奖颁奖典礼，因为金球奖遭美媒体、好莱坞等各界的抵制。





本届金球奖除了李政宰凭借奈飞原创韩剧《鱿鱼游戏》获得剧情类最佳男主角提名外，《鱿鱼游戏》还获得剧情类最佳剧集、最佳男配角奖提名，韩剧首次入围金球奖也备受海内外的关注。





然而金球奖主办方——好莱坞外国记者协会（HFPA）被曝存在贪污、种族歧视、缺乏透明度等诸多问题，众多好莱坞名流、影视公司均发声抵制与好莱坞外国记者协会相关的活动。美国三大电视台之一的NBC也宣布不直播本届金球奖颁奖典礼，华纳媒体、奈飞、亚马逊工作室也纷纷加入抵制金球奖的行列。





李政宰此次不出席金球奖颁奖典礼可以说受到金球奖遭奈飞抵制的影响。去年，李政宰曾出席哥谭独立电影奖颁奖典礼等积极参加美国的颁奖典礼。其实，李政宰当初因为金球奖与评论家选择奖在1月9日同一天举行而计划赴美参加颁奖典礼，但评论家选择奖因疫情扩散推迟日期，加之金球奖遭抵制而取消了美国之行。