《漫话国乐》 东窗 / 祝愿经 / 灶神注解

朝鲜王朝中期历任刑曹判书等要职的著名文人南九万到了晚年不幸卷入党派斗争而被流放到江原道。朝鲜王朝时代的读书人秉性耿直、刚正不阿，身处困境也不会改变人生态度，南九万也不例外，虽然离开家乡、在恶劣的环境中过日子，但依然专注于求学，流放异地也不忘公仆的责任，为了帮助当地老百姓而作出积极的努力。





当时，南九万在东海一个叫晚遇村的地方生活了两年。在这段时间，南九万不仅教居民识字，致力于激活地区经济，受到了当地居民的推崇，还写下了一首广为流传、脍炙人口的时调诗《东窗》。





“天亮了，

窗外传来云雀的鸣唱。

放牛的孩儿尚未起床，

翻山越岭那块长长的田地得何时耕田？”





这首诗歌表面上看起来好像在鼓励农民专心务农，可从中我们还可以发现更深层的意义，就是鼓励学生求学向上，渔民用心捕鱼，官员忠于国家等，激励人们各司其职，在各自的岗位上尽职尽责。

平时调《东窗》/ 李东圭





2022年充满希望的新的一年已经到来，我想很多朋友都给自己的新年列出了计划清单。韩国人经常制定的新年计划有几个，其中“减肥”排在首位，还有锻炼身体、自我开发、学外语、读书等等，不知道大家的新年计划清单中是否也有这些计划呢？





古人迎接农历新年时，在除夕夜会把筛子挂在门把手上，然后还要贴年画、放风筝等。古人相信，把筛子挂在门把手上，即使鬼魂找上门来，看到筛子就会只专注于数筛孔了，直到天亮也进不去人家里。年画的功能也一样，为了驱鬼，通常画举着刀斧的将军画像或龙、老虎和字句等。还有，截至正月十五会放风筝，并切断风筝线来放走一年的厄运。有的人家还会邀请农乐队祭拜地神或请来盲人念经，祈求全家平安。这些都是在新的一年里为了驱邪避鬼与祈福而举行的仪式。

才谈《祝愿经》 / 金侑利（音）





古时候，还有一个重要的过年习俗就是祭神。古人尤为重视拜神，不仅祭拜天地、祭拜大自然，还祭拜已故亲人与祖先。古人认为，祭神时要怀着一片诚心，天亮了望着太阳磕头，月亮升起也向月亮磕头，换季或逢年过节时也会首先祭祖，祈求祖先保佑子孙，祈愿家人身体健康、平安如意。这时，人们认为最重要的是祈祷时的态度，要心怀感恩、虔诚祈祷，并在今后的每一天更加努力，争取过得更加充实，而不是好逸恶劳，同时也要善以待人。





今天的最后一首音乐给大家带来的是《灶神注解》。灶神指掌管厨房的神。古人相信家里各个角落都有神在，其中灶神属于地位比较高的，最接近老百姓的生活，因此祭拜灶神，祈求新年安康。

《灶神注解》/ 曹相龙