尹锡悦支持率大跌、安哲秀异军突起 韩大选前景莫测

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韩国第20届总统选举进入两个月倒计时，最大在野党国民力量党候选人尹锡悦的支持率因该党内部矛盾等原因而大幅下跌。目前执政党候选人李在明领跑，国民之党候选人安哲秀支持率增势明显，选情更加扑朔迷离。





尹锡悦原本因高涨的政权更替呼声、担任检察总长期间不服从压制的反抗形象，在毫无从政经验的情况下一跃成为最大在野党的候选人，再配合候选人选举全党大会的宣传效果，尹锡悦一度以超出统计误差范围的优势领先执政党共同民主党候选人李在明。然而随着国民力量党和选举团队发生内部矛盾、尹锡悦本人多次失言且未能妥善处理夫人和岳家的各种问题，其支持率开始下滑，目前格局已完全逆转，李在明以超过误差范围的优势领先尹锡悦，支持率排名第三的安哲秀也增势明显。





尹锡悦5日宣布进行全面重组，解散了选举对策委员会并与先后帮助朴槿惠、文在寅当选的金钟仁散伙。尹锡悦表示，将推翻原有的选举对策委员会结构，仅保留组织、政策、策略、宣传等核心功能，轻装上阵参加选举。





最近的民调调查显示，李在明的支持率在35%左右，尹锡悦为25%左右，两者差距超出误差范围。引人注目的是，排名第三的安哲秀支持率高达12%，在一周内翻了一倍，这意味着尹锡悦流失的支持率令安哲秀受益。事实上，在与支持率无关的好感度调查中，安哲秀以超过40%的比率排名第一。李在明虽然支持率领先，但其支持率始终停留在30%多，再加上多达20%的选民仍未做出决定，大选格局随时可能出现变化。





不少声音反感这次选举，原因是朝野双方极力攻击对方，且两位有力候选人均在检方的调查名单之上。





随着尹锡悦团队陷入混乱、安哲秀的支持率上升，有分析认为今后在野势力将就推出单一候选人展开讨论，届时若尹锡悦未能找到有意义的突破口，或许会出现意想不到的结果。预计今后选情还将发生剧烈变化。