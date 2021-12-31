韩防疫通行证引发争议 法院部分接受执行终止申请

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随着韩国法院部分接受对补习班、自习室、学习咖啡厅等设施的防疫通行证执行终止申请，新冠防疫体系的基础被动摇。防疫通行证制度旨在禁止未接种疫苗者进入大众设施，是韩国政府新冠防疫体系的核心措施。





首尔行政法院4日部分接受“共同私教联盟”等家长团体针对保健福祉部长官提起的执行终止申请。该判决结果即刻生效，并将维持到行政诉讼一审结果公布。





由此，未接种疫苗和未完成接种的成年人均可前往补习班、自习室、学习咖啡厅等设施，无需出示接种超过两周证明或PCR检测阴性证明便可进入上述设施。不过判决结果暂时对12-18岁青少年没有影响，该年龄段青少年从今年3月起开始适用防疫通行证。





韩国政府从去年12月6日起对补习班等场所实施义务出示防疫通行证的措施，结果不到一个月便被迫中断。韩国从去年11月初开始实施防疫通行证制度。当时，分阶段恢复日常生活模式第一阶段启动，该制度作为防疫体系的弥补措施被引入，最初仅适用于室内运动设施、娱乐设施等高风险场所。不过此后随着疫情逐步恶化，从12月6日起适用范围扩大至餐厅、咖啡厅、补习班、电影院、自习室、学习咖啡厅、网吧等场所。





法院此次决定极有可能波及其他适用防疫通行证的场所。家长团体提起执行终止申请是为了确保青少年能够在补习班等场所学习，但法院的关注点则落在学习及职业选择权、自主决定权等基本权利方面。法院表示，防疫通行证限制了未接种疫苗者使用补习班等设施的权利和学习权。法院还就突破性感染案例指出，无法认为未接种疫苗者传播病毒的风险明显高于其他群体，以至于须限制其使用设施。这从正面对政府实施防疫通行证的逻辑提出了反驳。





此外，目前医生等群体也对防疫通行证制度表示不满，已另行向法院提出执行终止申请。个体户和小工商户也连续多日举行集会，谴责防疫通行证制度。从本月10日起，大型超市、百货商场等场所也将适用防疫通行证，预计届时争议将进一步加剧。





对于法院的判决，政府决定立刻提起上诉，并在今后执行防疫通行证制度的过程中尽力减少国民的不便。