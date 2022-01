BLACKPINK成员Lisa的Solo歌曲《MONEY》舞蹈视频在YouTube中的播放量突破了四亿次。





Lisa经纪公司YG娱乐10日宣布了上述消息。该舞蹈视频于去年9月24日上线公开,用时108天达到了四亿播放量。Lisa也成为表演视频最快达到四亿次的K-POP歌手。





此前包括成员Solo在内,BLACKPINK所有舞蹈视频超过四亿播放量的仅有《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》、《How You Like That》,其中最快过四亿的为用时120天的《How You Like That》,要比《MONEY》多12天,可见Lisa的Solo活动在全球引起的空前反响。





Lisa出道Solo专辑同名主打歌《LALISA》MV在YouTube中的播放量也在两天前(9日)达到了四亿次。