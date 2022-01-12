文在寅总统、李政宰等各界人士祝贺吴永洙获金球奖

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吴永洙成为首位斩获金球奖最佳男配角奖的韩国演员后，各界人士纷纷在SNS发帖，向其表示祝贺。





元老级演员吴永洙在火爆全球的奈飞原创韩剧《鱿鱼游戏》中饰演编号“001”的吴一男一角，凭借精湛、出色的演技，在第79届金球奖颁奖典礼上获得剧集最佳男配角奖，给2022年韩国影视界送上了一份可贵的新年礼物。





今年79岁的吴永洙演艺资历已长达58年，可以说大半生倾注于表演事业，这位年近八旬的老戏骨此次夺得金球奖后，各界人士纷纷在SNS发帖祝贺。文在寅总统在官方推特发帖称：“祝贺吴永洙获得金球奖最佳男配角奖。吴永洙经历了50多年的演员生涯，最终超越国界与文化，在国际舞台上创造了感动。在此向‘Gganbu老爷爷’吴永洙致以崇高的敬意与由衷的谢意。”演员李政宰也在自己的SNS上发文称：“老师，恭喜您！与您搭档的每个场景，我都是深感荣幸的。您的Gganbu敬上！”李秉宪也用英文表示：“This is the Frontman speaking, ‘Bravo！’（这是代表在说话，太棒了！）”