TXT正规二辑去年在美销量创K-POP专辑新高

ⓒ Big Hit Music

人气男团Tomorrow X Together(以下TXT)正规二辑去年在美国的销量超过21万张，创K-POP歌手专辑销量新高。





据Big Hit Music消息，前不久美国权威商业杂志《福布斯》报道称，TXT正规二辑《THE CHAOS CHAPTER: FREEZE》2021年在美国的销量为21.5万张。《福布斯》根据提供音源销量数据的元数据研究中心（MRC）发布的报告介绍称，TXT正规二辑 《THE CHAOS CHAPTER: FREEZE》成为美国第五大畅销专辑。此次TXT首次在MRC报告中上榜，充分证实TXT已在美国市场站稳脚跟。





对此，Big Hit Music方面表示：“TXT专辑的在美销量创K-POP专辑新高，足以显示组合在北美地区的人气与影响力。”





TXT正规二辑《THE CHAOS CHAPTER :FREEZE》于去年5月发行后获得海内外主要音乐媒体的一致好评。除成为首张入选英国著名音乐杂志《NME》“2021年50张最佳专辑”的K-POP专辑外，重装版专辑《THE CHAOS CHAPTER: FIGHT OR ESCAPE》还在音乐杂志《滚石》评选的“年度最佳专辑榜”中名列第46位。