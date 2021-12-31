《漫话国乐》 疑心 / 花草柜 / 御史登场

盘索里《兴夫歌》中，当人穷落魄的兴夫替别人挨板子，先领了报酬5两铜钱时，就唱起“钱打令”来。当时，兴夫为了挨饿受罪的孩子，出门去衙门借粮食。当他到了衙门求情，那里的人都说不行，可一名小吏告诉他一个法子，替罪犯受杖刑，就可以挣钱了。兴夫虽然怕打板子，因为这杖刑是可以打死人的，可想到可以喂饱孩子，仍然兴奋地高歌起来。





盘索里《春香歌》中也有同名曲子“钱打令”。新任府使派人去抓春香，春香宁死也不想被迫去当妓女，为了暂时避开危机，她给抓自己来的小吏们几分钱。这时，小吏们也高兴地唱起“钱打令”。当时，对于春香来说，那笔钱能够保护自己坚贞不渝。

《疑心》/ 李捺致





《钱打令》中有这样的内容：

“了不起的人也要钱，

没出息的人也要钱，

有生死权的钱，

带来功名富贵的钱”





如果您也有过因急需钱而直跺脚的经验，一定对这段歌词深有体会。即使是了不起的人，也会因缺钱而卑身屈膝，没出息的人只要有了钱，也会看起来不错，有的人甚至还拿钱来换命等，其实在现实中不难见到这些情况，所以很多人都向“钱”看齐，视钱如命。刚才大家欣赏的《疑心》是把盘索里《春香歌》中的“钱打令”和《兴夫歌》中的“孬夫去抓燕子”桥段结合起来，表现了现代人对金钱的欲望。





在盘索里《兴夫歌》中，心术不正的孬夫得知弟弟兴夫发大财的消息，就急忙赶去兴夫家。当他亲眼目睹兴夫住在富丽堂皇的豪宅里，他也想托燕子的福发财，就找来一群人到处去抓燕子。孬夫贪得无厌，这时在他眼里看什么都像燕子一样。





接下来要给大家带来的是《兴夫歌》中的一段“花草柜”。贪心鬼孬夫去了一夜致富的弟弟家，他是绝不会空手回家的。孬夫在弟弟的卧房里发现了一个叫“花草柜”的小柜子，这是有着花草彩绘的衣柜，而最让孬夫欣喜不已的是衣柜里装满了金银珠宝，于是就跟兴夫索要它，也不听兴夫说派佣人送去，硬要亲自背回家，途中还忘了柜子叫什么来着。可见孬夫只想着柜子里的金银珠宝，根本没注意听兴夫的话。我想很多朋友都有过同样的经验，话到嘴边就是说不出来而喋喋不休，当时孬夫就是这副摸样，记不起柜子的名字，随便说它是草花柜、草柜花等说得乱七八糟，别有一番乐趣。

《花草柜》 / 国乐乐队TORYS





朝鲜王朝时代，暗行御史是国王特派的机密人员，到民间明查暗访，惩罚那些贪污腐败的恶官，拯救老百姓于水火之中，相当于钦差大臣。





盘索里《春香歌》中的“御史登场”描写了考上科举的李梦龙奉命作为全罗道地区的暗行御史到南原的官衙粉墨登场的情节。当天，恰巧是新任府使卞学道的生日宴，府使邀请附近村庄的官员举行了一场奢华气派的宴会。





可当时，新任府使还唠叨着春香不听话，且琢磨着要不要把春香处死。李梦龙隐藏自己的身份偷偷地钻进宴会场到处扒拉，破坏气氛的同时，还突然站起来吟诗向在场的人发出警告：

“金酒坛子里的酒是天下老百姓的血啊，玉盘上的酒菜是天下老百姓的油啊！”





随后就是《春香歌》的压轴戏了，当吟诗完毕，听懂的人便急忙离开宴会，专横霸道、无恶不作的府使被拿下，李梦龙厉声痛斥府使的各种罪行，立即把府使撤职定罪，实在让人感到痛快淋漓。

《御史登场》 /白贤浩（音）