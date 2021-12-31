韩演员吴永洙获金球奖最佳男配角奖

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在10日举行的第79届金球奖颁奖典礼上，奈飞原创剧集《鱿鱼游戏》中老爷爷的扮演者吴永洙获得最佳男配角奖。此前横扫奥斯卡的《米纳里》、《寄生虫》也在金球奖上铩羽而归，吴永洙的获奖开创了韩国演员的先河。《鱿鱼游戏》还获得了最佳剧集奖和最佳男主角奖提名，不过未能获奖。





吴永洙力压今年第三次挑战最佳男配角奖的《继承之战》演员基南·卡尔金、《早间新闻》演员比利·克鲁德普、马克·杜普拉斯等有力候选人，捧回奖项。





韩裔演员吴珊卓、奥卡菲娜曾获得表演类奖项，但是韩剧和韩籍演员主演的影片甚至从未入围候选名单。《鱿鱼游戏》获得最佳剧集奖提名后，外界曾期待该剧将成为首部获奖韩剧，不过最终奖杯花落《继承之战》。李政宰也不敌《继承之战》的男主角杰瑞米·斯特朗，与最佳男主角奖失之交臂。





奈飞原创剧集《鱿鱼游戏》描述了围绕456亿韩元奖金展开的生死大逃杀游戏。作品对贫富差距等问题进行了辛辣的讽刺，描绘了弱势群体的生活，引发了超越国度和种族的深刻共鸣。





出生于1944年的吴永洙曾在东国大学戏剧电影系攻读表演，1963年在广场剧团出道后主要在国立剧团工作，1965年首次亮相大银幕。由于专注戏剧表演、极少出演影视剧，吴永洙的知名度并不高，不过他在其中扮演僧人的一部电视剧走红，他也随之获得了“僧人专业户”的称呼。





目前，吴永洙在戏剧《最后的对话》中扮演弗洛伊德。《最后的对话》虚构了精神分析学大师弗洛伊德与英国作家、评论家克莱夫∙斯特普尔斯∙刘易斯围绕无神论和有神论展开的一场激烈争论。





金球奖拥有79年的历史，不过由于其浓厚的排外色彩遭到了好莱坞的抵制。由此，包括《鱿鱼游戏》的主创人员在内，获得提名的众多明星均未出席今年的颁奖仪式，仪式在没有电视直播和观众的情况下举行。





金球奖由美国好莱坞外国记者协会评选。去年5月，协会因大部分成员均为白人而引起了种族歧视的争议，此后又先后陷入性别歧视、财政管理不透明等风波，名誉一落千丈。另外，该奖截至去年还将非英语台词超过50%的影片分类为外语片，《米纳里》、《寄生虫》因此遭受冷遇。吴永洙获奖不仅再次彰显了韩国大众文化的实力，也有望为金球奖翻开新的历史篇章。