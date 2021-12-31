北韩宣布发射高超音速导弹 美国实施制裁

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韩国政府就美国制裁参与购买北韩导弹物资的北韩籍公民一事表示，韩美将通过紧密合作，继续努力推动重启对话，从根本上解决北韩核问题。





北韩宣布于本月11日试射高超音速导弹。12日，美国公布了新一轮对北制裁措施。





北韩朝中社12日报道称，国务委员长金正恩11日观摩了在国防科学院进行的高超音速导弹试射，并称试射连续取得了成功。北韩曾于此前5日也进行了导弹试射。报道称，导弹在飞行600公里后成功分离了长约7米的滑翔飞行体，飞行体经过240公里的旋转机动即规避拦截导弹的滑翔飞行之后，完成了1000公里的飞行任务。飞行速度为10马赫左右。报道称此次发射为“最终试验”，这意味着该导弹很快将投入实战部署。高超音速导弹可进行抛物线型飞行，几乎无法拦截。按照10马赫的飞行速度计算，发射后1分钟便可进入首尔上空。





美国在北韩发射导弹后立刻采取了制裁措施。美国财政部海外资产控制办公室12日表示，将参与北韩大规模杀伤性武器和弹道导弹项目开发的六名北韩籍公民、一名俄罗斯公民、一家俄罗斯机构列入制裁名单。不过美国财政部也表示，美方寻求外交解决北韩核问题的立场不变。





受到制裁的五名北韩籍公民在北韩国防科学院工作，负责从俄罗斯和中国购买与核武、导弹开发项目有关的物资。北韩国防科学院于2010年被美国财政部列为制裁对象。受到制裁的俄罗斯公民和俄罗斯机构则参与了北韩大规模杀伤性武器的运输手段研发及交易活动。





美国还推动从联合国安理会层面上采取制裁措施。美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德12日要求安理会就北韩最近试射导弹的行为采取进一步制裁措施。不过分析指出，安理会制裁需要中国和俄罗斯的同意，预计很难实现。





北韩去年多次发射巡航导弹、短程导弹。不过巡航导弹不属于制裁对象，短程导弹不会对美国构成直接威胁，因此与这次试射高超音速导弹的意义完全不同。





随着北韩试射导弹、美国实施制裁，韩半岛在新年伊始便陷入了紧张局面，今后情况也不容乐观。金正恩在去年第八次党代会上明确表示，将对美国秉持“强对强、善对善”的原则，因此北韩很有可能将制裁视作对北敌对政策的结果，进而继续发起挑衅。而美国总统拜登在支持率下滑的情况下，11月又将迎来中期选举，预计让步的可能性也不大。