BLACKPINK《Lovesick Girls》声田播放量破三亿

ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK的歌曲《Lovesick Girls》成为其在音乐平台声田(Spotify)中第九首播放量超过三亿的作品。





YG娱乐17日对外介绍了上述消息。《Lovesick Girls》收录于BLACKPINK首张正规专辑中,为专辑主打歌。BLACKPINK其余八首播放量超过三亿的歌曲为《Kill This Love》(五亿)、《How You Like That》(五亿)、《DDU-DU DDU-DU》》(四亿)、《Ice Cream》》(三亿)、《像最后一样(AS IF IT’S YOUR LAST)》(三亿)、《BOOMBAYAH》(三亿)、Jennie个人单曲《SOLO》(三亿)、Lisa个人单曲《MONEY》(三亿)。





《Lovesick Girls》发行之时便获得了全球歌迷的喜爱,歌曲曾在美国公告牌(Billboard)主榜单“百强单曲榜(Hot100)”中最高排名第59位,在“全球YouTube歌曲百强榜”中曾蝉联两周冠军。