BLACKPINK《Lovesick Girls》声田播放量破三亿

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BLACKPINK的歌曲《Lovesick Girls》成为其在音乐平台声田（Spotify）中第九首播放量超过三亿的作品。





YG娱乐17日对外介绍了上述消息。《Lovesick Girls》收录于BLACKPINK首张正规专辑中，为专辑主打歌。BLACKPINK其余八首播放量超过三亿的歌曲为《Kill This Love》（五亿）、《How You Like That》（五亿）、《DDU-DU DDU-DU》》（四亿）、《Ice Cream》》（三亿）、《像最后一样（AS IF IT’S YOUR LAST）》（三亿）、《BOOMBAYAH》（三亿）、Jennie个人单曲《SOLO》（三亿）、Lisa个人单曲《MONEY》（三亿）。





《Lovesick Girls》发行之时便获得了全球歌迷的喜爱，歌曲曾在美国公告牌（Billboard）主榜单“百强单曲榜（Hot100）”中最高排名第59位，在“全球YouTube歌曲百强榜”中曾蝉联两周冠军。