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警官之血 (경관의 피)

2022-01-19

今日首尔

导演：李圭满

剧本：裴永益

主演：赵震雄/崔宇植/李铉旭/权律/朴明勋

类型：犯罪/剧情

片长：119分钟

上映日期：2022年1月5日（韩国）

其他片名：无间对决/The Policeman’s Lineage


剧情概要：

广域搜查队队长朴康允（赵震雄饰）平时住豪宅、开豪车，吃喝用度均价值不菲，而这一切资金的来源是一笔笔来历不明的后援金。一天，朴康允队中调来了一名绝对的原则主义新人崔珉在（崔宇植饰）。崔珉在了解了朴康允的办案手法之后，两人变得熟络起来。两人在共同侦破一桩贩毒案时，朴康允发现崔珉在竟在暗中调查自己，而崔珉在也渐渐发现了与朴康允相关的警察组织的秘密。


幕后花絮：

《警官之血》是演员崔宇植继《寄生虫》之后参演的首部大银幕作品。片中他也展现出了之前作品中少有的犀利一面。而在拍摄完《警官之血》后，崔宇植也坦言，自己2022年的目标之一便是增肌。他表示，在《警官之血》中自己的动作戏激发了想要饰演硬汉类角色的想法。


《警官之血》上映后也取得了不俗的票房成绩，曾在上映首日赶超一直领先的漫威电影《蜘蛛侠：英雄无归》，赵震雄、李铉旭等演技派演员的精彩表现也是该片质量的保证。

警官之血 (경관의 피)
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