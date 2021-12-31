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冬天喝杯热茶能温暖我们的身心，但是提议他人“喝茶”含有“我们聊聊天吧”或“稍事休息吧”之意，“改天喝杯茶吧”则是“改天再见”的意思。如此这般，茶和我们的生活有着密不可分的关系，那么北韩的情况如何呢？





近几年来，茶逐渐成为北韩居民喜好的饮品，北韩的茶文化也随之进入初步发展阶段。在北韩，茶是在身体不适或为身体健康而饮用的辅助饮品，因喜好而喝茶的北韩居民并不很多，但是金正恩政权成立后强调社会主义精神文明建设，为人民享受文明健康生活创造条件，之后，喝茶的北韩居民逐渐增加，这成为北韩居民享受文明健康生活的一种象征。今天，种植茶叶已发展成为重要产业，北韩也试图以此提振内需，并积极开发相关产品，最近还在平壤等大城市开设了供人们休息、消遣和交际的茶馆。





绿茶是韩国主要茶类之一，主要产地为庆尚南道河东、全罗南道宝城和济州道等气候温和的南部地区。与此相比，北韩的气候条件不适合种植茶树，但是北韩从20世纪80年代初期开始栽培茶树，并在屡经挫折后最终栽培成功。茶叶大都在南方地区进行栽培。云南是中国最大的茶叶产地，但是在山东半岛也栽培茶树。1980年，已故北韩国家主席金日成访问中国山东时看到该地区栽培茶树后，认为在纬度相似的北韩康翎等地也能栽培茶树，并积极推进茶叶栽培事业，但因气候问题长时间未能栽培成功。就这样经过25年后，最终在北韩最南端的黄海南道康翎和江原道高城等地生产出茶叶，并在持续扩大栽培面积。北韩的茶叶产量尚不很多，目前生产绿茶、红茶和铁观音茶。





2018年4月在板门店举行南北韩首脑会谈时，北韩准备的晚宴茶是叫作“恩情茶”的康翎绿茶，同年9月在平壤举行南北韩首脑会谈时，北韩也准备了在康翎郡栽培的绿茶。“恩情茶”是北韩最具代表性的绿茶品牌。“恩情茶”是已故北韩国防委员会委员长金正日起的茶名，具有茶中含有已故国家主席金日成的恩德和必须报答金日成主席的恩惠之意。





北韩有很多带有“恩”字的名称，如恩德园、恩情茶等。这具有最高领导人关爱民众之意。北韩从1982年开始栽培茶树，并通过长时间的研究与努力生产出茶叶，这对北韩来说具有非比寻常的意义，因此已故北韩国防委员会委员长金正日让广大民众品尝茶香，并将其起名为“恩情茶”，表示在茶中含有他关爱民众的恩情。现如今，“恩情茶”已成为北韩最具代表性的绿茶品牌。





据悉，北韩于21世纪初期成功栽培茶叶后，时任国防委员会委员长金正日下令增产“恩情茶”，并在平壤开设茶馆，这就是“恩情茶馆”。“恩情茶馆”的正确名称是“恩情茶家”，2012年7月正式开业。北韩的咖啡都是从国外进口的，但是茶叶能自行栽培，且产量在不断增加，因此北韩试图通过“恩情茶馆”普及“恩情茶”，其目的在于推进社会主义文明建设和促进服务产业发展。除“恩情茶”外，在“恩情茶馆”里还能品尝大麦茶、荞麦茶和玉米须茶，因此很多平壤居民将“恩情茶馆”作为休息、消遣和交际的场所。“恩情茶馆”的茶品价格较高，而且都集中在首都平壤，因此去那里喝茶的大都是有钱人家。但是茶叶产量进一步增加后，北韩会在全国各地开设“恩情茶馆”，价格也会随之下降。





最近，北韩媒体在报道“恩情茶饮料厂”竣工消息时强调，康翎绿茶能预防动脉硬化、高血压和脑血栓，促进血液循环、新陈代谢和肠胃蠕动，增强心肺功能和肠胃功能，且其强大的杀菌作用能预防结肠炎，并减少放射线引起的副作用等，鼓励民众多喝“恩情茶饮料厂”生产的产品。









咖啡也是北韩居民爱喝的饮品。最近，咖啡同公寓、桑拿一道成为北韩上流社会的关键词。过去，北韩将咖啡视为象征资本主义的商品，但是北韩居民的这种观念逐渐发生了变化。





咖啡引进韩国后，王室最先开始喝咖啡，据说大韩帝国高宗皇帝像咖啡因中毒般每天都喝很多咖啡。北韩不产咖啡，且过去几乎没有人喝咖啡，但是随着时间的推移，咖啡逐渐在北韩普及开来。韩战结束后，派驻平壤的外国使节最先将咖啡带入北韩。之后，在日本朝鲜人总联合会所属成员在返回北韩定居时，将咖啡文化引入北韩。此前，北韩居民将咖啡和比萨、可乐一道视为资本主义文化的象征，且北韩电影经常用喝咖啡的场面来描绘韩国社会，这使咖啡文化长时间未能在北韩传播开来。在此情况下，开城工业园区的成立成为在北韩传播咖啡文化的重要契机。当时，入驻开城工业园区的韩国企业提供的三合一速溶咖啡深受北韩劳工的喜爱，并衍生出“喝三合一速溶咖啡才是享受文明生活”这句话。





入驻开城工业园区的韩国企业向劳动者免费提供巧克力派、拉面和三合一速溶咖啡，并让劳动者们随时享用。起先，北韩劳工不知三合一速溶咖啡是什么，并表示为什么要喝这个东西，但是不少人因盛情难却而喝了一杯。第二天上班的时候，喝过三合一速溶咖啡的北韩劳工眼睛都变得红红的，其原因在于咖啡因导致他们无法入眠，尽管如此，由于咖啡具有提神效果，北韩劳工在工作之余经常喝三合一速溶咖啡，并逐渐上了瘾，因此他们之间经常说“喝杯咖啡吧”、“喝咖啡聊聊天吧”等，喝咖啡成为了一种新的文化。听说，有些北韩劳工还将一两条三合一速溶咖啡带回家里去喝或用于招待来访的客人，之后，速溶咖啡开始通过北韩的集市流通开来。由此可见，入驻开城工业园区的韩国企业为北韩咖啡文化的扩散扮演了重要的角色。





如果说，20世纪90年代“苦难行军”以前回北韩定居的在日同胞以平壤、清津、咸兴等大城市为中心，将咖啡文化传入了部分上流阶层，那么开城工业园区的劳动者们向集市供应三合一速溶咖啡，则将咖啡文化传播至北韩各地。目前，开城工业园区已被封锁，但是三合一速溶咖啡仍然受到北韩居民的喜爱。





在三合一速溶咖啡中除咖啡外，砂糖和奶精中也含有些许能够缓解紧张的成分，很多北韩居民为提神或缓解紧张而购买三合一速溶咖啡，因此北韩也着手生产三合一速溶咖啡，并加快其商品化进程。北韩为替代进口而生产名为“三福咖啡”的条状三合一速溶咖啡，一条包装的重量为12克。但是2019年后，“三福咖啡”的产量却逐渐减少，其原因在于河内美北首脑会谈无果而终，国际社会依然对北韩实施强硬制裁而使北韩难以从海外进口咖啡原料。





金正恩委员长执政后，以平壤为中心开始出现咖啡馆。2011年以在朝鲜中央历史博物馆和平壤酒店展望台开设咖啡馆为首，在综合服务设施“海棠花馆”和顺安机场等许多地方也开设了咖啡馆。2012年，朝鲜中央电视台则播出了金正恩委员长与其夫人李雪主一道访问“迎日餐厅”咖啡馆的场面。





北韩的咖啡馆没有韩国这么多，且价格非常昂贵，因此只有上流阶层人士才能去咖啡馆，但是有些年轻人为体验咖啡馆的情趣凑钱到咖啡馆去见识见识。不论如何，咖啡馆的出现意味着北韩的社会文化发生了很大的变化。其实，为了享受咖啡的原味需要一些冲煮器具，但是拥有这些器具的北韩居民少之又少。由于喜欢喝咖啡的北韩居民仍在喝即冲即溶的三合一包装咖啡，我们可以说北韩的咖啡文化长时间停留在初步发展阶段。





此外，北韩的咖啡和茶品价格高得惊人。据报道，去年平壤综合市场的咖啡售价为一包100美元，红茶为70美元。尽管如此，咖啡的需求热度依然不减，北韩的茶文化也在逐渐扩散开来。这种现象可以从两方面来看，首先，最近两年北韩为防止新冠病毒流入其境内而封锁边境，但是此前为招揽外国游客作出极大努力，并开设咖啡馆等供游客休息的地方。第二，由于北韩不产咖啡，主要以其境内生产的绿茶为主营造喝茶的文化氛围。由此看来，北韩今后仍将推进分别推广咖啡文化与茶文化的二元化政策。





随着喝茶人口的增加，北韩的茶馆也在逐渐增加，但因经济陷入严重困境，一般民众对到茶馆去喝茶感觉负担沉重，更何况是到咖啡馆去喝咖啡了，因此我们希望北韩尽快与国际社会重启交流，进而提高北韩居民的收入水平，让他们都能毫无经济负担地享用咖啡和茶等自己爱喝的饮品。