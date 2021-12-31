《漫话国乐》 冬日的情景 / snow / 山茶花打令

“已讶衾枕冷，

复见窗户明。

夜深知雪重，

时闻折竹声。”

我想很多朋友都熟悉这首诗，这是唐代大诗人白居易的五言绝句《夜雪》。这首诗生动地描写了冬夜的情景：今夜的寒冷令人惊讶，被子枕头都冰凉了，又见窗外一片通明。夜深了，才知道这是外面下了大雪，不时还听到厚厚积雪压断竹枝的声音。





古时候冬季取暖比较简单，不是房间外面的灶口烧火加热，就是房间里放一个火炉，而这些供暖方式有一个缺点，到了凌晨会变凉。诗人也对此深有体会吧，深夜里被寒气弄醒，在被子里头翻来覆去时，感觉窗外格外地明亮，打开窗户一看，整个世界被一片皑皑白雪所笼罩，这时还从后院的竹林里传来积雪压断竹枝的声音。

《冬日的情景》 / 女性国乐室内乐团DASRUM





回想过去，总觉得当时的冬天比现在还冷，因为以前的茅草屋或瓦房都是开放式的，到了冬季，虽说人躲在房间里，但凉飕飕的寒风一股接一股地通过窗子吹进来。当时也没有像现在羽绒服这样暖呼呼的冬衣。不过孩子们即使是到了数九寒天，也高兴得很，呵呵地哈着手热衷于玩弹珠游戏，还硬要登上寒风凛冽的山坡上放风筝。漫长的冬天也给很多小朋友留下了这样的回忆：趁水田冰冻了，进去玩雪橇或滑冰，一不小心掉进冰水里，全身湿透了回家，母亲只好用冰水洗衣服，洗好的衣服还得拿去院子里晾晒，可过不久，衣服就冻得像冻明太鱼一样，这时又得把衣服拿回房间里在室内晾干，很是麻烦。不过回想起当时的情景，虽然冷得令人直发抖，可心里却感到格外温暖。

《snow》 / 大笒-韩忠垠





进入寒冬，在南部地区已可以欣赏一片丹心的山茶花了。红如火的花瓣、金黄色的芯头在翠绿的叶片的烘托下，显得异常娇艳、高雅别致。如果在山茶树上还有皑皑白雪，更是会锦上添花。山茶花盛开时格外艳丽，花儿凋谢时不是花瓣一片一片地凋零，而是整个花朵凋谢，朵朵山茶花洒满地上，也尤为动人。





山茶花除了供人观赏之外，花籽还可以提取精华，古时候的妇女们会用山茶花油梳理头发。山茶花油具有护发保湿、滋养头皮等功效，到了现代也作为精华油或护发用品受到关注，可见古人的智慧是超出我们想象的。





今天的最后一首音乐给大家带来了南道民谣《山茶花打令》。这首民谣以“瞧那远方的海滩上，妇女们热衷于捡蛤蜊。我们村庄的姑娘们则热衷于摘山茶花”为开头，描写了勤劳的妇女们即使到了冬季农闲期也不闲着，到野外去摘山茶花，从中提取精华油，不仅用来点亮家里的油灯，还给自己用或给女儿当嫁妆。

南道民谣《山茶花打令》/ 李兰草名唱