韩国公共清廉指数排名亚洲第一

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韩国成为公共清廉指数最高的亚洲国家。在2021年公共清廉指数排名中，韩国以8.09分在114个国家中排名第18，在亚洲国家中排名第一。





公共清廉指数由位于柏林的欧洲反腐败国家力量研究中心(ERCAS)发布，该中心在欧盟的资助下对公共部门的腐败管控能力进行评估，并以指数的形式公布。评估领域包括司法制度独立性，市民参与及言论自由，对行政、预算、市场的腐败可能性的管控等。该指数从2015年起隔年公布。





韩国在首次评估中以8.04分排在第23位；2017年小幅跌至8.02分，排名第24；2019年以8.33分的得分上升至第20位；2021年获得了第18位这一最好成绩。从具体项目来看，韩国的贸易开放度排名第一、电子市民权排名第12、行政负担排名第21、政府预算透明度排名第26、言论自由排名第34、司法部门独立性排名第48。





衡量国家清廉度的代表性指标为全球清廉指数（CPI），该指数也被称为“反腐败指数”，由总部位于柏林的非政府组织“透明国际”从1995年起每年发布。韩国在2020年的调查中获得61.0分，在180个国家中排名第33。得分超过50分代表着更接近清廉。





评价腐败程度的另一项代表指标为行贿指数(BPI)，该指数同样由“透明国际”公布。行贿指数的评估重点是企业即行贿方。该指数于1999年首次公布，不过2011年公布后暂停。韩国在2011年的调查中获得7.9分，在28个调查对象国家中排名第13。





综合上述指数来看，韩国国家清廉度在全球排名中上游，且随着时间的推移，腐败管控也逐步改善，不过相较经济规模来说仍有所欠缺。





韩国政府于2010年将国民困难处理委员会、国家清廉委员会、国务总理行政审判委员会合并，建立了负责防止腐败、保护并救济国民权利的国民权益委员会。各项指数的成绩显示，委员会成立后，对腐败的管控较以往更为有效。国民权益委员会委员长全贤姬表示，政府今后也将努力改善并执行有连贯性的反腐败政策，推动韩国进入清廉发达国家行列