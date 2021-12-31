韩基准利率恢复到疫情前水平

ⓒYONHAP News

随着韩国央行韩国银行罕见地连续两次加息，韩国基准利率时隔22个月恢复到新冠疫情暴发前的1.25%。外界对普通民众利息负担加重、消费心理萎缩、经济恢复受拖累的担忧日渐加深。与此同时，韩国政府宣布制定追加预算案，引起了与货币政策冲突的争议。





韩国银行金融货币委员会14日在货币政策方向会议上将基准利率从1.00%上调至1.25%。金融货币委员会在决议文中指出，韩国出口增长势头稳健、民间消费出现复苏，今后经济将保持良好的增长势头。央行维持对今年经济增速3.0%的预期不变。





央行还预计，消费者物价涨幅将在较长一段时间内保持在3%以上，全年涨幅也将超过2.5%。去年11月25日，央行预测今年消费者物价涨幅为2.0%，此次不到两个月便考虑上调。





央行加息的主要原因是国内物价动向和美国提前加息的预期。目前，韩国国内物价涨幅已超过目标值2%，金融货币委员会在决议文中表示，将通过加息来遏制物价上涨。外部环境也是加息的背景之一。种种迹象显示，美国将采取货币紧缩政策，甚至有预测认为美联储今年将加息四次。若美国上调基准利率，外资将从国内流出，进而引发韩元贬值。





美联储的行动虽然是出于对国际金融市场和本国经济状况的考虑，但反过来也扩大了国际金融市场的波动性，这将对高度依赖外部的韩国经济造成负面影响，对此，央行必须提前采取货币政策予以应对。央行行长李柱烈表示，目前的基准利率水平相较实体经济情况仍较为宽松，暗示了进一步加息的可能性。





有意见认为，尽管加息势在必行，但是速度过快。新冠疫情暴发后，基准利率于2020年3月和5月先后两次被下调，此后维持0.5%不变。然而去年8月、11月，再加上本月，央行通过三次加息使基准利率迅速上升了0.75个百分点。这将大幅加重家庭利息负担。此前的低利率环境催生了贷款投资、买房的热潮，家庭负债大幅增长。另外，因疫情遭遇困难的中小企业、个体户也将受到冲击。中小企业中央会也对加息表示担忧，并敦促再次为今年3月底到期的贷款展期。





韩国政府在央行决定加息的当天宣布将制定追加预算案，并在春节前提交国会。韩国央行缩紧银根，政府却释放流动性，不少意见对这种矛盾的政策表示担忧，并认为需要进行细致调节。